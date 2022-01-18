Дочь Заворотнюк разозлилась на вопрос о состоянии здоровья онокобольной матери

Дочь тяжело больной российской звезды Анастасии Заворотнюк Анна очень разочарована вопросами и репликами, которые посылают ей подписчики в социальных сетях. Ведь все они имеют отношение к недугу, от которого страдает его мама. Российская модель уже традиционно отвечает на вопросы на своей странице в социальных сетях.

Анна Заворотнюк (фото instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Кто-то из пользователей откровенно заинтересовался присущий ли девушке страх, что лично с ней может повториться такая же ситуация, как с российской актрисой?

Анна ответила вопросом на вопрос, откровенно спросив есть ли страх у автора вопроса, что и с ним может произойти такая же болезненная ситуация? Что это за вопрос, шокирована меньшая Заворотнюк.

Другой пользователь советует девушке устраивать личную жизнь, невзирая на проблемы ее мамы и подумать о рождении ребенка.

Анна с иронией отметила, что обожает такие "советы на миллион".

Еще раньше российская модель сообщила, каково состояние здоровья у ее мамы, которая борется с тяжелой онкоболезнью. К сожалению, ситуация здесь медленно улучшается.

По словам дочери, ее мама – воин, но недуг очень коварен, сердце разбивается видеть ее в такой ситуации. Но она всегда рядом с мамой и поддерживает ее, потому что знает, что у них все должно быть хорошо.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что дочь тяжело больной Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери. Девушка написала, написала, что ее мама не сдается и ведет борьбу за жизнь. Поклонники часто задают вопрос о состоянии здоровья матери. И не получают на них ответа. Еще бесцеремонно задают вопрос о внешности когда-то прекрасной няни. Не облысела или поправилась.

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