logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Долгий срок с конфискацией: известную пропагандистку РФ осудили в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Долгий срок с конфискацией: известную пропагандистку РФ осудили в Украине

Юлия Чичерина систематически нарушает Уголовный кодекс Украины

25 февраля 2026, 23:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российскую певицу Юлию Чичерину, длительное время публично поддерживающую агрессию РФ против Украины, заочно приговорили в Украине к 12 годам лишения свободы.

Долгий срок с конфискацией: известную пропагандистку РФ осудили в Украине

Юлия Чичерина (фото из открытых источников)

Приговор 24 февраля 2026 года вынес Шевченковский районный суд Киева. Суд признал артистку виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, относительно посягательства на территориальную целостность государства, незаконного пересечения границы и оправдания вооруженной агрессии РФ.

В чем обвиняют Чичерину

По материалам дела, певице инкриминировали:

-действия и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, повлекшие тяжкие последствия и гибель людей;

-публичное надругательство над государственным флагом Украины;

-незаконное пересечение государственной границы с целью совершения противоправных действий;

-публичное оправдание и пропаганду русской военной злости.

Решение суда

Суд учел тяжесть инкриминируемых преступлений и назначил:

-12 лет лишения свободы;

полную конфискацию имущества.

Приговор вынесен заочно, поэтому срок наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания осужденной.

Чичерина находится под санкциями Европейского Союза и в последние годы регулярно выступала перед российскими военными на оккупированных территориях и участвовала в пропагандистских мероприятиях в поддержку армии РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Наташа Королева , уроженка Киева, которая продолжает молчать о войне и выступать в России, накопила долг за коммунальные услуги на сумму около 2 тысяч долларов.

По данным российских СМИ, Королева владеет несколькими квартирами в Москве – на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. В частности, на нее зарегистрировано три квартиры в историческом доме на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров.

Однако, как выяснилось, певица не платит коммунальные платежи уже несколько месяцев. Также у нее есть недвижимость в престижном жилом комплексе "Воробьевые горы" в районе Раменки – квартира и нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости