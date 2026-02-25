Долгий срок с конфискацией: известную пропагандистку РФ осудили в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российскую певицу Юлию Чичерину, длительное время публично поддерживающую агрессию РФ против Украины, заочно приговорили в Украине к 12 годам лишения свободы.
Юлия Чичерина (фото из открытых источников)
Приговор 24 февраля 2026 года вынес Шевченковский районный суд Киева. Суд признал артистку виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, относительно посягательства на территориальную целостность государства, незаконного пересечения границы и оправдания вооруженной агрессии РФ.
По материалам дела, певице инкриминировали:
-действия и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, повлекшие тяжкие последствия и гибель людей;
-публичное надругательство над государственным флагом Украины;
-незаконное пересечение государственной границы с целью совершения противоправных действий;
-публичное оправдание и пропаганду русской военной злости.
Суд учел тяжесть инкриминируемых преступлений и назначил:
-12 лет лишения свободы;
полную конфискацию имущества.
Приговор вынесен заочно, поэтому срок наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания осужденной.
Чичерина находится под санкциями Европейского Союза и в последние годы регулярно выступала перед российскими военными на оккупированных территориях и участвовала в пропагандистских мероприятиях в поддержку армии РФ.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Наташа Королева , уроженка Киева, которая продолжает молчать о войне и выступать в России, накопила долг за коммунальные услуги на сумму около 2 тысяч долларов.
По данным российских СМИ, Королева владеет несколькими квартирами в Москве – на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. В частности, на нее зарегистрировано три квартиры в историческом доме на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров.