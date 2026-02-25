Долгий срок с конфискацией: известную пропагандистку РФ осудили в Украине

Российскую певицу Юлию Чичерину, длительное время публично поддерживающую агрессию РФ против Украины, заочно приговорили в Украине к 12 годам лишения свободы.

Юлия Чичерина (фото из открытых источников)

Приговор 24 февраля 2026 года вынес Шевченковский районный суд Киева. Суд признал артистку виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, относительно посягательства на территориальную целостность государства, незаконного пересечения границы и оправдания вооруженной агрессии РФ.

В чем обвиняют Чичерину

По материалам дела, певице инкриминировали:

-действия и публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, повлекшие тяжкие последствия и гибель людей;

-публичное надругательство над государственным флагом Украины;

-незаконное пересечение государственной границы с целью совершения противоправных действий;

-публичное оправдание и пропаганду русской военной злости.

Решение суда

Суд учел тяжесть инкриминируемых преступлений и назначил:

-12 лет лишения свободы;

полную конфискацию имущества.

Приговор вынесен заочно, поэтому срок наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания осужденной.

Чичерина находится под санкциями Европейского Союза и в последние годы регулярно выступала перед российскими военными на оккупированных территориях и участвовала в пропагандистских мероприятиях в поддержку армии РФ.

