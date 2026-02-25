Довгий термін з конфіскацією: відому пропагандистку РФ засудили в Україні

Російську співачку Юлія Чичеріна, яка тривалий час публічно підтримує агресію РФ проти України, заочно засудили в Україні до 12 років позбавлення волі.

Юлія Чичеріна (фото з відкритих джерел)

Вирок 24 лютого 2026 року ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Суд визнав артистку винною за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність держави, незаконного перетину кордону та виправдання збройної агресії РФ.

У чому звинувачують Чичеріну

За матеріалами справи, співачці інкримінували:

-дії та публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, що спричинили тяжкі наслідки й загибель людей;

-публічну наругу над державним прапором України;

-незаконне перетинання державного кордону з метою вчинення протиправних дій;

-публічне виправдання та пропаганду російської військової агресії.

Рішення суду

Суд врахував тяжкість інкримінованих злочинів і призначив:

--12 років позбавлення волі;

повну конфіскацію майна.

Вирок ухвалено заочно, тому строк покарання почне обчислюватися з моменту фактичного затримання засудженої.

Чичеріна перебуває під санкціями Європейського Союзу та протягом останніх років регулярно виступала перед російськими військовими на окупованих територіях і брала участь у пропагандистських заходах на підтримку армії РФ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, уродженка Києва, яка продовжує мовчати про війну та виступати в Росії, накопичила борг за комунальні послуги на суму близько 2 тисяч доларів.

За даними російських ЗМІ, Корольова володіє кількома квартирами в Москві – на Новому Арбаті та Мосфільмовській вулиці. Зокрема, на неї зареєстровані три квартири в історичному будинку на Новому Арбаті площею 51,4; 68,3 і 98,3 квадратних метрів.



Проте, як з’ясувалося, співачка не сплачує комунальні платежі вже кілька місяців. Також у неї є нерухомість у престижному житловому комплексі "Воробйові гори" в районі Раменки – квартира та нежитлове приміщення площею майже 155 квадратних метрів.