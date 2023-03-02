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Дом Пугачевой и Галкина ограбили воры: российские пропагандисты радуются

Дом Аллы Пугачева и Максима Галкина в Израиле ограбили

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина на новом месте — в Израиле цинично ограбили. В дом российских артистов, приехавших сюда из России, осудив полномасштабную войну в Украине, проникли местные воры.

Дом Пугачевой и Галкина ограбили воры: российские пропагандисты радуются

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из открытых источников)

Об этом сообщила журналистка из РФ Елена Жигалова. Эту нелестную новость, об ограблении российских звездных супругов представительница медиа подала с большой долей нескрываемого ехидства, как будто подыгрывает существующим в РФ кремлевским пропагандистам.


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Как сообщила Жигалова, израильские подписчики теперь рассказывают о неприятности, которая имела место в израильском проживании звездных супругов – Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Они, как возможно утверждают, располагают информацией, что наглые воры "перевернули" все жилище звезд и вынесли оттуда все ценные вещи и наличные средства.

"Жизнь Аллы Пугачевой в Израиле не такая сказочная, как пытаются показать. Местные подписчики пишут нам, что дом певицы в Кесарии ограбили. Воры сломали камеры видеонаблюдения, после чего украли ценные вещи и деньги на сумму 500 тысяч долларов. Делом занимается полиция", — заявляет Жигалова.

При этом бывшая российская певица неприятности с ограблением не комментирует. Максим Галкин тоже ничего не говорит об этой досадной неприятности, и так же ее не опровергает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что травля Пугачевой вышла на новый уровень. На фронте российской пропаганды изобрели новый инструмент травли отечественной примадонны Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем Максимом Галкиным выступила против спецоперации Путина, открыто назвав ее настоящим вооруженным вторжением в независимое государство. Как бы ни травили Пугачеву до этого, многие ее поклонники, российские звезды и политики продолжают называть Аллу Борисовну "визитной карточкой" страны. По заданию Кремля, пишут польские СМИ, был создан еще один способ очернить российскую "примадонну".



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