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Дома каких украинских звезд пострадали от обстрелов оккупантов

Российские войска обстреляли частные дома некоторых украинских знаменитостей: кто пострадал

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы и тысячи украинцев остались без жилья, потому что их дом разрушила война. Среди пострадавших есть и наши знаменитости.

Дома каких украинских звезд пострадали от обстрелов оккупантов

Илона Гвоздева / Фото: @ilonagvozdeva

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что ее частный дом в Киеве был разрушен вражеским снарядом. Она очень эмоционально отреагировала на обстрел мирного квартала, подчеркнув, что они все живы, а дом со временем отстроят, закатав в фундамент всех пришедших на украинскую землю. Но Instagram, где Илона рассказала о преступных действиях российских солдат, удалил ее публикацию.

Игорь Кондратюк

Продюсер Игорь Кондратюк получил "привет" от оккупантов в день своего рождения. В момент, когда в его дом попал снаряд, никого не было. Семье Кондратюка пришлось покинуть жилье, потому что в нескольких километрах находились российские танки.

Евгений Синельников

Режиссер и ведущий "Орла и решки" несколько дней находился в заложниках в Буче в Киевской области. Но ему и его семье удалось выбраться из плена оккупантов. Дом знаменитости пострадал, Евгений рассказал, что видел, как оккупанты пускали по нему ракеты.

Юрий Фалеса

Бывший продюсер Ани Лорак и Мики Ньютон остался без загородного дома и офиса. Он опубликовал в сети фотографии пылающего здания. Но, к счастью, обошлось без жертв. Юрий Фалеса отметил, что все отстроит.

Напомним, что популярная актриса культового сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк выразила искреннюю поддержку украинцам, страдающим из-за войны России против Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что культовый американский писатель Стивен Кинг публично поддержал Украину в войне с Российской Федерацией.


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Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/gvozdeva-kondratjuk-zvezdy-chi-doma-unichtozhili-okkupanty_n1915271
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