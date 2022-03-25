Дома каких украинских звезд пострадали от обстрелов оккупантов

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Оккупанты
продолжают обстреливать жилые кварталы и тысячи украинцев остались без жилья,
потому что их дом разрушила война. Среди пострадавших есть и наши знаменитости.
Илона Гвоздева / Фото: @ilonagvozdeva
Илона Гвоздева
Украинская
танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что ее частный дом в Киеве был разрушен вражеским
снарядом. Она очень эмоционально отреагировала на обстрел мирного квартала,
подчеркнув, что они все живы, а дом со временем отстроят, закатав в фундамент
всех пришедших на украинскую землю. Но Instagram, где Илона рассказала о преступных
действиях российских солдат, удалил ее публикацию.
Игорь Кондратюк
Продюсер
Игорь Кондратюк получил "привет" от оккупантов в день своего
рождения. В момент, когда в его дом попал снаряд, никого не было. Семье
Кондратюка пришлось покинуть жилье, потому что в нескольких километрах
находились российские танки.
Евгений Синельников
Режиссер
и ведущий "Орла и решки" несколько дней находился в заложниках в Буче
в Киевской области. Но ему и его семье удалось выбраться из плена оккупантов. Дом
знаменитости пострадал, Евгений рассказал, что видел, как оккупанты пускали по
нему ракеты.
Юрий Фалеса
Бывший
продюсер Ани Лорак и Мики Ньютон остался без загородного дома и офиса. Он опубликовал
в сети фотографии пылающего здания. Но, к счастью, обошлось без жертв. Юрий
Фалеса отметил, что все отстроит.
Напомним,
что популярная актриса культового сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк выразила искреннюю поддержку украинцам, страдающим из-за войны России
против Украины.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что культовый американский писатель
Стивен Кинг публично поддержал Украину в войне с Российской Федерацией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости