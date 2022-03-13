Звезда "Игры престолов" эмоционально поддержала Украину (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Известная
актриса Эмилия Кларк, которая прославилась благодаря культовому сериалу
"Игры престолов", как и многие другие мировые знаменитости, поддержала
Украину и наших жителей, страдающих из-за российской агрессии.
Эмилия Кларк (фото из открытых источников)
На
своей странице в Instagram знаменитость
опубликовала фото, где позирует в футболке с изображением желто-голубого
сердца. В такую же футболку она одела своего любимца – щенка Теда. А также
подарила одежду с символическим принтом своим коллегам по съемочной площадке,
где работает.
Актриса
указала, где можно приобрести такие футболки, средства по продажам, которые
перейдут в поддержку Украины. Также Эмилия сказала, что уже сама внесла вклад в
адрес организации, которая перечислит помощь на медицинские нужды нашей страны:
“Мое
сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий,
боли и разбитых сердец, которые миллионы людей сейчас переживают в Украине.
Новости приходят каждый день, и мы не знаем, как можем изменить эту шокирующую
реальность. Но вот несколько способов показать свою поддержку и прислать
немного любви", — написала Эмилия.
Звезда
"Игры престолов" подчеркнула, если кто-то хочет присоединиться и
пожертвовать необходимые средства, нужно внести вклад в
@disastersemergencycommittee.
"Таким образом, вы поможете обеспечить едой, водой, жильем и медицинской помощью беженцам и семьям перемещенных лиц”, – отметила знаменитость.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что голливудская знаменитость
Леонардо Ди Каприо не предоставил пожертвование украинцам на сумму 10 миллионов
долларов. Соответствующее сообщение об этом, недавно обнародованное в сетях, на
самом деле оказалось фейком.
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