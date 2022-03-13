Звезда "Игры престолов" эмоционально поддержала Украину (ФОТО)

Известная актриса Эмилия Кларк, которая прославилась благодаря культовому сериалу "Игры престолов", как и многие другие мировые знаменитости, поддержала Украину и наших жителей, страдающих из-за российской агрессии.

Эмилия Кларк (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, где позирует в футболке с изображением желто-голубого сердца. В такую ​​же футболку она одела своего любимца – щенка Теда. А также подарила одежду с символическим принтом своим коллегам по съемочной площадке, где работает.

Актриса указала, где можно приобрести такие футболки, средства по продажам, которые перейдут в поддержку Украины. Также Эмилия сказала, что уже сама внесла вклад в адрес организации, которая перечислит помощь на медицинские нужды нашей страны:

“Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и разбитых сердец, которые миллионы людей сейчас переживают в Украине. Новости приходят каждый день, и мы не знаем, как можем изменить эту шокирующую реальность. Но вот несколько способов показать свою поддержку и прислать немного любви", — написала Эмилия.

Звезда "Игры престолов" подчеркнула, если кто-то хочет присоединиться и пожертвовать необходимые средства, нужно внести вклад в @disastersemergencycommittee.

"Таким образом, вы поможете обеспечить едой, водой, жильем и медицинской помощью беженцам и семьям перемещенных лиц”, – отметила знаменитость.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо не предоставил пожертвование украинцам на сумму 10 миллионов долларов. Соответствующее сообщение об этом, недавно обнародованное в сетях, на самом деле оказалось фейком.

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