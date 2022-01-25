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Дорофеева сделала себе новое тату: что там изображено (ФОТО)

Украинская артистка Надежда Дорофеева сделала на своем теле еще одну татуировку: что на ней изображено

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Популярная исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками новостью, что сделала на своем теле еще одну татуировку. Знаменитость опубликовала соответствующий пост в социальной сети Instagram.

Дорофеева сделала себе новое тату: что там изображено (ФОТО)

Дорофеева / Фото: @nadyadorofeeva

Дорофеева отметила, что дала себе обещание быть смелее, чтобы достигать поставленных целей, воплощать мечты в реальность и добавиться большего. По словам исполнительницы, она каждый день сталкивается с какими-то внутренними страхами и неуверенностью в себе. Но в какой-то момент решила, что не нужно стараться быть идеальной "хорошей девочкой", потому что это глупо.

Украинская артистка отметила, что сделать татуировку — это для нее определенное проявление смелости, потому что каждый рисунок она тщательно обдумывает. По словам Нади, каждое тату на ее теле — это ее проявление.

Дорофеева показала, что сделала татуировку на задней части ноги, теперь там красуется слово "raznotsvetnaya". И как подчеркнула Надя, это не случайно, поскольку слушатели скоро услышат ее новый трек, который так называется.

Дорофеева сделала себе новое тату: что там изображено (ФОТО) - фото 2

Еще в публикации, которая набрала уже более 70 тысяч лайков, певица отметила, что это напоминание самой себе, что она разная, наполненная яркими красками и чувствами.  

" Очень неожиданно", "Разная, красивая, смелая, талантливая Надя!", "У тебя все татуировки идеальные", "Теперь так хочется услышать эту песню, очень сильно ждём!", "Татуировка очень красивая и приятная. Ты выглядишь круче", — написали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Популярная исполнительница Селена Гомес любит украшать свое тело минималистическими татуировками. Но 16-й по счету рисунок, который она сделала у основания шеи, довольно большой. Что там изображено?


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