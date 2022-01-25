Дорофеева сделала себе новое тату: что там изображено (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Популярная
исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда
Дорофеева поделилась с поклонниками новостью, что сделала на своем теле еще
одну татуировку. Знаменитость опубликовала соответствующий пост в социальной
сети Instagram.
Дорофеева / Фото: @nadyadorofeeva
Дорофеева
отметила, что дала себе обещание быть смелее, чтобы достигать поставленных целей,
воплощать мечты в реальность и добавиться большего. По словам исполнительницы,
она каждый день сталкивается с какими-то внутренними страхами и неуверенностью
в себе. Но в какой-то момент решила, что не нужно стараться быть идеальной
"хорошей девочкой", потому что это глупо.
Украинская
артистка отметила, что сделать татуировку — это для нее определенное проявление
смелости, потому что каждый рисунок она тщательно обдумывает. По словам Нади, каждое тату на
ее теле — это ее проявление.
Дорофеева показала, что сделала татуировку на задней части ноги, теперь там красуется слово "raznotsvetnaya". И как подчеркнула Надя, это не случайно, поскольку слушатели скоро услышат ее новый трек, который так называется.
Еще
в публикации, которая набрала уже более 70 тысяч лайков, певица отметила, что
это напоминание самой себе, что она разная, наполненная яркими красками и чувствами.
"
Очень неожиданно", "Разная, красивая, смелая, талантливая Надя!",
"У тебя все татуировки идеальные", "Теперь так хочется услышать
эту песню, очень сильно ждём!", "Татуировка очень красивая и
приятная. Ты выглядишь круче", — написали фолловеры.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, Популярная исполнительница Селена
Гомес любит украшать свое тело минималистическими татуировками. Но 16-й по
счету рисунок, который она сделала у основания шеи, довольно большой. Что там
изображено?
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