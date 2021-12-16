Селена Гомес сделала новое тату: фанаты озадачены (ФОТО)

Популярная исполнительница Селена Гомес любит украшать свое тело минималистическими татуировками. Но 16-й по счету рисунок, который она сделала у основания шеи, довольно большой.

Селена Гомес (фото из открытых источников)

О том, что на теле 29-летней американской знаменитости появилась новая татуировка, стало известно, благодаря тату-мастеру Киту Скотту "Bang Bang" МакКарди. На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлена Селена Гомес. Певица стоит спиной к камере и на ее шее красуется рисунок. Тату начинается у основания шеи и спускается до лопаток.





Что именно изображено на рисунке — непонятно. Но фанаты весьма озадачены и делятся в комментариях под постом своими вариантами: "Что это? Нам нужны ответы", "Не могу дождаться, чтобы увидеть это получше", "Это ловец снов?", "Что это? Роза?", "Это кровоточащая роза?", "Это должно быть похоже на ранение в спину?", — написали фолловеры.

К слову, у Селены есть татуировка на ключице, на затылке, правом бедре, на шее, правой ноге и других частях тела.

Напомним, что 29-летняя американская звезда Селена Гомес решила обновить имидж и остригла свои пышные локоны. Новый образ исполнительница продемонстрировала поклонникам в социальной сети TikTok, записав видеообращение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модные картинки на собственной коже — тату делают и подростки, и молодежь. Но такие разрекламированные рисунки наносят ущерб кожному покрову и даже не являются безопасными.

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