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Дорофеева сверкнула трусами: как отреагировал муж и фанаты

Украинская певица Надежда Дорофеева поделилась откровенным снимком в сети: ее муж и поклонники не удержались от комментариев

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

31-летняя украинская артистка Надежда Дорофеева любит демонстрировать свое красивое и подтянутое тело. Недавно она поделилась в сети слегка откровенным снимком, вызвав бурную реакцию у фанатов и своего супруга Владимира Дантеса.

Дорофеева сверкнула трусами: как отреагировал муж и фанаты

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

На странице в Instagram знаменитость опубликовала кадр, где позирует перед зеркалом в стильном ярко-салатовом мини-платье, задрав его до талии и показав свои трусы черного цвета с изображением скорпиона и татуировку. Звезда объяснила, что таким фото хотела привлечь внимание фолловеров и сказать, что скоро состоится ее первый сольный концерт. 

За сутки пост Надежды Дорофеевой собрал более 200 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников. И многие фанаты были не в восторге от того, что певица показала такой кадр: "Надя, это ужас…", "Другие способы привлечь внимание исчерпаны?", "Больше не чем привлечь? Жаль...", "От славы вообще совесть потеряла", "Ужас!", — написали фолловеры.

Нашлись и те, кто нормально отреагировал на пикантный снимок знаменитости. Не удержался от комментария и супруг Дорофеевой Владимир Дантес: "Друзья, это невероятно. Недопустимо выставлять скорпиона на трусах, когда я по знаку зодиака рак".

Напомним, что популярная артистка Надежда Дорофеева опубликовала в социальной сети свою детскую фотографию. Она позирует в кофточке зеленого цвета, а ее светло-русые волосы украшает венок из желтых цветочков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надежда Дорофеева выступила в шоу "Женский квартал" и для выступления выбрала черное блестящее мини-платье с вырезом на животе, которые подчеркивало ее фигуру. Наряд пренадлежит бренду LALLIER и стоит около 12 тысяч гривен. 


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