В мини за 12 тысяч: Дорофеева показала эффектный образ

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Светлана Шкурупий
Надя Дорофеева
Популярная артистка Надежда Дорофеева, которая недавно показала, как снимался ретро-клип "Last Dance", продемонстрировала подписчикам новый "горячий" образ. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором танцует в откровенном мини платье.
После ослабления карантина, группа "Время и Стекло" дает свои последние выступления. Недавно они стали гостями развлекательного телепроекта "Женский квартал". Для выхода на сцену певица выбрала блестящее мини платье черного цвета с вырезом на животе, которое подчеркивало ее стройную талию и зону декольте. Свой образ Дорофеева дополнила вечерним макияжем, серьгами и легкой укладкой.
Известно, что платье, которая артистка выбрала для выступления, принадлежит украинскому бренду LALLIER и стоит около 12 тысяч гривен.
Поклонники знаменитости не скупились на комплименты и отмечали, что Надежда выглядит превосходно в любом образе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская звезда Надя Дорофеева рассказала о своем питании и призналась, что в школьные годы комплексовала из-за своего веса.
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