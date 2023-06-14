Друг президента Зеленского откровенно рассказал на какие деньги сейчас живет

Известный украинский юморист Евгений Кошевой признался, что сейчас, когда идет полномасштабная война в Украине, не может зарабатывать сколько, как было когда-то. По этой причине уже больше, как год его семья пользуется сбережениями.

Евгений Кошевой (фото из открытых источников)

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Отвечая на вопрос Славы Демина, он посетовал, что доход имеет только с "Единого Квартала" и с YouTube-канала. При этом, программа "Байрактар" выходит чисто за средства учредителей.

Сейчас звездному комику, его жене и двум дочерям приходится использовать на жизнь сбережения, которые семья накопила еще до военного вторжения.

Евгений Кошевой не делал тайны из того, сколько звездная семья тратит денег каждый месяц:

"Месяц в месяц не приходится. 2000 долларов – это стандартная сумма для семьи в шоу-бизнесе. Думаю да. Ну, 2100".

К слову, Евгений Кошевой – известный в стране комедийный актер. Он также один из ведущих юмористов "Студии Квартал-95", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Кошевого попала в скандал из-за хамского поведения и танцев под российскую музыку. Дочь юмориста Евгения Кошевого активна в социальных сетях и успела довести до возмущения ее других пользователей сети. С 15-летней Варей произошли изменения, она совсем не маленькая девочка, она быстро повзрослела.

В интернете появляется много новых видеороликов. Девушка снимает их, сопровождая разной музыкой, в том числе и русской. Это заметили пользователи сети. Они пишут, что больше года продолжается война РФ против Украины, слушать песни российских исполнителей не уместно.

