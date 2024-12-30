Друг Пугачевой показал редкое фото с ней: как она выглядит в жизни

Российский режиссер Кирилл Серебрянников поделился тем, как провел время с российской певицей Аллой Пугачевой, публично осуждающей террористическое вторжение России в Украину.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На своей странице в соцсетях Серебряников подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями.

На одном из снимков была изображена и Примадонна в домашней обстановке: в ее руках было мороженое, а режиссер наслаждался конфетой.

Поклонники Серебрянникова выразили восторг от этой фотографии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева в стильном свитере показалась с младшей дочерью под елкой. Максим Галкин, известный российский юморист и публичный критик военной агрессии России против Украины, продолжает радовать своих поклонников теплыми семейными моментами. В канун Нового года на своей странице в Instagram он поделился фотографией, наполнившей сердца подписчиков радостью и праздничным настроением.

На снимке запечатлены его жена, легендарная Алла Пугачева, и их дочь Лиза. Обе выглядят счастливыми и беззаботными, позируя в ярких новогодних свитерах, смешных шапках и удобных брюках и тапочках в горошек. Стоит отметить, что дочь супругов уже заметно подросла.

Также Алла Пугачева разозлила и довела до истерики россиян. Звезда из России Алла Пугачева, поддерживающая Украину и в начале полномасштабной войны уехавшая из РФ вместе с Максимом Галкиным и детьми, снова дала повод для ярости россиянам.

Главное в том, что недавно она отпраздновала выход новой песни и День желтых цветов – событие, которое всегда празднует Алла Борисовна с приходом весны. Видеоролик с праздника она обнародовала на своей странице в Instagram. Во время празднования Примадонна весело танцует на яхте под мелодию украинской песни "Ой на горе два дубка".



