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Главная Новости Звезды персона Дуа Липа засветила стройные ноги в полупрозрачном платье
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Дуа Липа засветила стройные ноги в полупрозрачном платье

Дуа Липа любит примерять на себе разные образы

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная певица Дуа Липа, которая во время карантина экспериментировала со своей внешностью и удивила фанатов новым цветом волос, снялась в откровенной фотосессии, продемонстрировав свою стройную фигуру. Новыми снимками звезда похвасталась на своей странице в Instagram.

Дуа Липа засветила стройные ноги в полупрозрачном платье

Дуа Липа / Global Look Press / ImagePressAgency / face to face

Дуа Липа позировала в полупрозрачном платье, расшитом черными бусинками, которые придавали ее образу особой "перчинки". Знаменитость снялась без бюстгальтера, подчеркнув свою грудь. А откровенный вырез платья акцентировал внимание на ее стройных и длинных ногах. Свой образ певица дополнила подвеской с кулоном в виде звезды, черными босоножками на высоком каблуке и ярким макияжем, который гармонично сочетался с ее дерзким нарядом.

Поклонники пришли в восторг от столь откровенных фотографий знаменитости. Ее пост собрал более 2,7 млн лайков и множество комментариев. Фанаты отметили, что Дуа Липа выглядит превосходно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 29-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась стройной фигурой в купальнике собственного бренда.


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