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Дуэйн «Скала» Джонсон и его семья переболели COVID-19

Дуэйн и его жена переболели тяжелой формой COVID-19

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный актер, звезда фильмов "Рэмпейдж" и "Спасатели Малибу" Дуэйн "Скала" Джонсон шокировал поклонников новостью о том, что вместе с семьей переболел коронавирусной инфекцией. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Instagram.

Самый высокооплачиваемый актер 2020 года заявил, что вместе с супругой Лорен и двумя маленькими детьми сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным. Звездное семейство боролось с заболеванием около трех недель и сейчас чувствует себя хорошо, повторные тесты не показали наличие вируса в организме.

Дуэйн «Скала» Джонсон и его семья переболели COVID-19

Дуэйн Джонсон

Но при этом, знаменитость признался, что это было тяжелое испытание для их семьи. Его дочери перенесли COVID-19 в средней форме, а вот он и его супруга - в тяжелой. Дуэйн рассказал, что этот вирус не похож на другие недуги, которые ему пришлось пережить раньше.

Актер предполагает, что мог заразиться коронавирусом от близких друзей, поэтому предостерег своих подписчиков и призвал всех соблюдать карантинные нормы и носить маску, особенно в местах большого скопления людей.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Зачарованные" рассказала, о шокирующих последствиях коронавируса.



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