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Джамала изменила имидж и удивил пользователей Инстаграм (ФОТО)

Украинская певица на этот раз решила изменить прическу

сегодня, 03:30
Автор:

Владимир Лавский

Певица Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала новое фото. На нем 37-летняя украинка похвасталась новой прической. 

Джамала изменила имидж и удивил пользователей Инстаграм (ФОТО)

Если ранее певица очень редко появлялась в обществе с челкой, то в этот раз она сделала целую серию селфи, чтобы пользователи Интернета смогли как можно лучше ее рассмотреть. 

"Новый год стоит начать с новой прически", — подписала она пост.

Вероятно, под новым годом стоит понимать очередной юбилей пребывания на сцене. Осенью исполняется 12 лет с момента ее, так сказать, профессиональной карьеры. 

На данный момент публикация собрала больше 17 тысяч лайков. 


Ранее "Комментарии" рассказывали, как Джамала проводит свое время с мужем. 

Супруги уже не первый год вместе, и воспитывают двух очаровательных сыночков. Но несмотря на всю ежедневную рутину, они находят время, чтобы побыть только вдвоем и весело провести время. 

На фото Джа вместе со своим возлюбленным гуляет в парке, ловя лучики солнца последних теплых дней в этом году. Они искренне дурачатся и делают забавные селфи для своего семейного архива. 


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