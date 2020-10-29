Джамала изменила имидж и удивил пользователей Инстаграм (ФОТО)

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Владимир Лавский
Певица Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала новое фото. На нем 37-летняя украинка похвасталась новой прической.
Если ранее певица очень редко появлялась в обществе с челкой, то в этот раз она сделала целую серию селфи, чтобы пользователи Интернета смогли как можно лучше ее рассмотреть.
Вероятно, под новым годом стоит понимать очередной юбилей пребывания на сцене. Осенью исполняется 12 лет с момента ее, так сказать, профессиональной карьеры.
На данный момент публикация собрала больше 17 тысяч лайков.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как Джамала проводит свое время с мужем.
Супруги уже не первый год вместе, и воспитывают двух очаровательных сыночков. Но несмотря на всю ежедневную рутину, они находят время, чтобы побыть только вдвоем и весело провести время.
На фото Джа вместе со своим возлюбленным гуляет в парке, ловя лучики солнца последних теплых дней в этом году. Они искренне дурачатся и делают забавные селфи для своего семейного архива.
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