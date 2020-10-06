Как молодожены: Джамала показала, как проводит время с мужем

Украинская артистка показала своим фанатам, как проводит время с любимым мужем Сеитом-Бекиром. На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милые семейные фотографии, на которых видно, насколько эти двое счастливы друг с другом. Об этом пишет издание lux.

Джамала. Фото: glavcom

Супруги уже не первый год вместе, и воспитывают двух очаровательных сыночков. Но несмотря на всю ежедневную рутину, они находят время, чтобы побыть только вдвоем и весело провести время.

На фото Джа вместе со своим возлюбленным гуляет в парке, ловя лучики солнца последних теплых дней в этом году. Они искренне дурачатся и делают забавные селфи для своего семейного архива.

У этой сладкой парочки точно есть чему поучиться: хотя бы тому, чтобы также легко и радостно воспринимать обычные, казалось бы, вещи. Ведь такие семейные моменты хоть и не кажутся чем-то сверхъестественным, но скрывают в себе настоящую ценность неповторимого момента.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, совсем юная: Джамала показала серию архивных подростковых фото. Под снимками Джамала написала, что когда была маленькой, то очень хотела жить в квартире. Однако теперь ее взгляды изменились, и она бы не против приобрести собственный дом. Также она добавила, что дом – это место, где всегда ждут.

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