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Джастин Бибер сделал жене подарок за 25,8 млн долларов

Джастин Бибер не поскупился на новый дом

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный исполнитель Джастин Бибер, который жалеет, что "не сохранил" себя до брака, сделал своей возлюбленной Хейли роскошный подарок. Певец приобрел коттедж в Беверли-Хиллз - одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса почти за 26 млн долларов. Такую информацию предоставило издание Daily Mail.

Джастин и Хейли Бибер начали обустраивать свое семейное гнездышко в новом доме, который намного масштабнее, чем предыдущий. В особняке звездной пары 10 ванных комнат, 7 спален, домашний кинотеатр, библиотека, просторная кухня и множество других удобств. На территории дома есть летняя терраса с камином, бассейн и теннисной корт.

Джастин Бибер сделал жене подарок за 25,8 млн долларов

Джастин и Хейли Бибер | globalnews.ca

В соседних домах от Биберов живет комедийный актер Эдди Мерфи, звезда "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне и актер Дензел Вашингтон.

К слову, в прошлом году Джастин выставил на продажу один свой дом в Беверли-Хиллз за 8,5 млн долларов, но покупатель пока не нашелся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в феврале 2020 года певец Джастин Бибер выпустил пятый альбом и тем самым установил серьезный рекорд.


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