До того как вступить в брак с моделью Хейли Болдуин, известный канадский певец начинал множество романов, которые стремительно заканчивались. О том, что же ему мешало построить серьезные отношения раньше, исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

Слава пришла к Биберу в 13 лет. И тогда это сильно повлияло на его мировоззрение и жизненные ценности. Артист признается, что в то время вел себя достаточно эгоистично и свои желания ставил выше желаний девушек, с которыми встречался. Такое поведение и ставало причиной разрыва вновь начавшихся отношений.

Джастин Бибер впервые признался, почему не складывались отношения с девушками. Фото: viva.

Со временем взгляды на жизнь начали меняться в лучшую сторону, признается певец. И сейчас он уже совсем по-иному выстраивает семейную жизнь с Хейли. Молодой человек делится, что теперь готов признавать свои ошибки и работать над ними. Каждый новый день – это возможность отходить от своих эгоистических желаний и становится еще лучше.

"Я хочу знать о своих ошибках и учиться на них. Я хочу каждый день отходить от своих эгоистических желаний, чтобы быть классным мужем и отцом для своих будущих детей", - признается он.





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