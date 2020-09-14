Джастин и Хейли Бибер отметили «бумажную свадьбу»

Джастин и Хейли Бибер | Legion Media

Одна из самых красивых пар Голливуда Джастин и Хейли Бибер отметили вторую годовщину свадьбы, которую в народе называют "бумажной". Об этом событии знаменитости сообщили на своей странице в Instagram.

Канадский певец опубликовал короткое видео, на котором показал свою жену Хейли. Пост он подписал: "2 years today" и опубликовал смайлик с поцелуем. А его супруга опубликовала пару фотографий с пикника, который, по всей видимости, они устроили в честь своего праздника. Знаменитости расстелили на газоне плед, накупили в магазине всяких вкусностей и наслаждались обществом друг друга.

Поклонники и друзья звездной пары не скупились на поздравления и пожелали молодой семье оставаться всегда такими влюбленными и счастливыми. К слову, пост Джастина Бибера меньше чем за сутки собрал более 8 миллиона лайков.

Напомним, что Джастин и Хейли Бибер поженились тайно в сентябре 2018 года, а пышное свадебное торжество устроили через год, пригласив своих родственников и друзей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что канадский исполнитель Джастин Бибер сделал свое жене подарок за 25 млн долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!