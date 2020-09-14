kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10426.14

ETH/USD

367.82

LTC/USD

47.96

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Джастин и Хейли Бибер отметили «бумажную свадьбу»
commentss НОВОСТИ Все новости

Джастин и Хейли Бибер отметили «бумажную свадьбу»

Джастин и Хейли устроили пикник на двоих

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Джастин и Хейли Бибер отметили «бумажную свадьбу»

Джастин и Хейли Бибер | Legion Media

Одна из самых красивых пар Голливуда Джастин и Хейли Бибер отметили вторую годовщину свадьбы, которую в народе называют "бумажной". Об этом событии знаменитости сообщили на своей странице в Instagram.

Канадский певец опубликовал короткое видео, на котором показал свою жену Хейли. Пост он подписал: "2 years today" и опубликовал смайлик с поцелуем. А его супруга опубликовала пару фотографий с пикника, который, по всей видимости, они устроили в честь своего праздника. Знаменитости расстелили на газоне плед, накупили в магазине всяких вкусностей и наслаждались обществом друг друга.

Поклонники и друзья звездной пары не скупились на поздравления и пожелали молодой семье оставаться всегда такими влюбленными и счастливыми. К слову, пост Джастина Бибера меньше чем за сутки собрал более 8 миллиона лайков.

Напомним, что Джастин и Хейли Бибер поженились тайно в сентябре 2018 года, а пышное свадебное торжество устроили через год, пригласив своих родственников и друзей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что канадский исполнитель Джастин Бибер сделал свое жене подарок за 25 млн долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!