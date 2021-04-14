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Джастин Тимберлейк сыграет главную роль в кино

Киноработа станет вторым масштабным проектом Тимберлейка на Apple TV +

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

Певец получил роль главного героя в сериале “Признания опасного человека”. Киноработа станет вторым масштабным проектом Тимберлейка на Apple TV +. До этого Джастин Тимберлейк уже снялся в фильме "Палмер",который вышел на экраны в январе – там певец сыграл преступника.

Джастин Тимберлейк сыграет главную роль в кино

Джастин Тимберлейк (фото из открытых источников)

Герой, на роль которого будет введен Тимберлейк, — Чак Баррис .

"Он был создателем, продюсером и ведущим американского игрового шоу "The Gong Show”. А в 1984 году написал автобиографию “Признания опасного человека”, где он заявил, что работал убийцей в ЦРУ в 1960 и 1970-х годах. Центральное разведывательное управление отрицает отношение к Чаку Баррису и впоследствии шоумен признавался, что выдумал факты в своей автобиографии. Но правда это или нет — до сих пор никто не знает" — говорится в сообщении создателей проекта.

Напомним, Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил готовятся стать родителями второй раз. Джессика сейчас находится на первых месяцах беременности. Джесс и Джастин очень взволнованны, так как много говорили об этом за последний год. Пополнение в семье голливудских актеров ожидается нескоро, но такая новость стала настоящим бальзамом на душу поклонников пары. О второй беременности Джессики стало известно от ее подруги, которая призналась, что актриса находится на ранней стадии, поэтому разглашать о таком событии, скорее всего, пока не будет. В прошлый раз, когда парочка ждала первого ребенка, об этом публика узнала ближе к родам.

Тимберлейк в последние годы по минимуму рассказывает о личной жизни, поэтому поделился радостью с поклонниками незадолго до рождения сына. Известные голливудские супруги делились, что мечтают о большой семье. Сам Джастин рассказывал, что такие жизненные перемены, как появление малыша на свет, заставили его пересмотреть свои жизненные приоритеты, и сделали актера совсем не таким, каков он был прежде.



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