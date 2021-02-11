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Дженнифер Энистон - 52: как простая официантка стала успешной звездой

Сначала Дженнифер Энистон работала обычной официанткой

сегодня, 10:45
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня звезда сериала "Друзья" и любимица многих зрителей Дженнифер Энистон празднует свой день рождения. Знаменитости исполняется 52 года.

Дженнифер Энистон - 52: как простая официантка стала успешной звездой

Дженнифер Энистон исполнилось 52 года - ее история успеха. Фото: ytimg.com

За период своей карьеры Дженнифер Энистон удалось достичь значительных высот и стать успешной актрисой. Однако до своей популярности юная девушка долгое время работала официанткой, курьером и даже оператором.

Впоследствии Энистон поняла, что хочет быть актрисой и начала ходить на кастинги. Чтобы стать известной, девушка поехала в Голливуд. Там она получила свою первую роль в сериале "Molloy".

Девушка быстро нашла агента, который согласился ее представлять. Однако он поставил жесткое условие — будущей звезде надо было похудеть на 13 килограммов.

Фильмы, в которых играла Энистон, не приносили большой славы, пока девушка не пошла на кастинг сериала "Друзья". Сначала ее взяли на роль Моники. Но потом Энистон сумела убедить продюсеров, что именно роль Рейчел была написана как раз под нее.

Девушка не прогадала. Уже в 90-х годах каждый парикмахер слышал от своих клиентов фразу: "Хочу прическу как у Рейчел". Тогда актриса не только стала популярной и знаменитой, она начала период новой моды и задавала тренды.

Спустя некоторое время популярность Энистон стихла. Но все помнят ее как непревзойденную Рейчел.

Несмотря на возраст, женщина до сих пор поражает своей красотой и легкостью. Перед ней трудно устоять любому мужчине.

Напомним, что украинский рэп-исполнительница Аlyona Аlyona призналась, что, кроме музыки, ее захватывает фотография, и особенно  вышивка. Артистка начинала с подставок под вазоны, позже перешла на более масштабные работы. Подробнее о хобби звезды можно прочитать здесь.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/dzhennifer-eniston-52-vse-shcho-vi-mogli-ne-znati-pro-zirku-druziv-11316392.html?_ga=2.179211751.214213313.1612796736-323982004.1603272846
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