Дженнифер Энистон раскритиковали из-за елочной игрушки

Популярную актрису, звезду американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон раскритиковали за новогоднюю елочную игрушку.

Дженнифер Энистон / Фото: Axelle/Bauer-Griffin

На своей странице в Instagram-Stories знаменитость опубликовала фотографию деревянной елочной игрушки на которой было написано "Наша первая пандемия 2020". Но актриса не уточнила, была это ее игрушка, или она просто где-то ее увидела. Но фолловеры звезды сразу же раскритиковали этот снимок, отметив, что "отмечать" пандемии, в результате которой погибло очень много людей, недопустимо и нетактично.





Звезде "Друзей" начали писать, что она равнодушна к потерям и трудностям, с которыми пришлось столкнуться людям в этом году. "Знаменитости живут в другом мире", "Она говорит о пандемии как о какой-то вечеринке", "Дженнифер, хватит", — писали в комментариях пользователи.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Энистон. Одни предположили, что актриса решила просто пошутить, а другие, что таким образом, она привлекла внимание общественности к этой проблеме.

"Все реагируют по-своему. Это не означает, что ей не было сложно в этом году. Просто она справляется при помощи юмора", — написал один из пользователей социальной сети Twitter.

К слову, сама знаменитость пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, летом 2020 года, когда пандемия коронавируса набирала обороты, Дженнифер Энистон заявила, что продает свою фотографию 25-летней давности, чтобы отправить эти средства на счет организации, помогающей жителям в борьбе с коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела страничку в социальной сети Instagram.

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