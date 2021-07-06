Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком: о чем рассказала звезда

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Лиля Воробьева
За личной жизнью Дженнифер Лопес в последнее время следят не только пронырливые папарацци, но и миллионы фанатов во всем мире. Звезда наконец нарушила свое молчание и рассказала о том, что сейчас происходит в его жизни. Об этом пишет hello.
Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)
Другим важным поводом для интервью на радио с Зейном Лоу, стал выход нового видео певицы на ее новый трек с Rauw Alejandro. Джей Ло говорила не только о музыке, но и про личное. Она рассказала, что сегодня счастлива как никогда.
Дженнифер прямо не рассказала ничего о своей сорванной свадьбе с Алексом Родригесом, ни и о восстановлении своих отношений с Беном Аффлеком. Но даже ее общие слова не вызывают сомнений, что она сейчас действительно счастлива.
Джей Ло также призналась, что когда на душе у нее спокойно и хорошо, она испытывает наибольший творческий подъем.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с Аффлеком.
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