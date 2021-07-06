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Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком: о чем рассказала звезда

Певица рассказала об изменениях в своей жизни, не упоминая, правда, ни Бена Аффлека, ни Алекса Родригеса

сегодня, 23:21
Автор:

Лиля Воробьева

За личной жизнью Дженнифер Лопес в последнее время следят не только пронырливые папарацци, но и миллионы фанатов во всем мире. Звезда наконец нарушила свое молчание и рассказала о том, что сейчас происходит в его жизни. Об этом пишет hello.

Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком: о чем рассказала звезда

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

Другим важным поводом для интервью на радио с Зейном Лоу, стал выход нового видео певицы на ее новый трек с Rauw Alejandro. Джей Ло говорила не только о музыке, но и про личное. Она рассказала, что сегодня счастлива как никогда.

"Я очень счастлива. Я знаю, что люди часто спрашивают: "Как ты? Что происходит? С тобой все в порядке?" Но я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас", — призналась она.

Дженнифер прямо не рассказала ничего о своей сорванной свадьбе с Алексом Родригесом, ни  и о восстановлении своих отношений с Беном Аффлеком. Но даже ее общие слова не вызывают сомнений, что она сейчас действительно счастлива.

"Я хочу, чтобы люди, которые беспокоятся и волнуются обо мне, знали, что я сегодня там, где мне хорошо самой с собой. Как только вы окажетесь в таком же состоянии, к тому же с вами произойдут невероятные вещи, которые, как вы думали, никогда не повторятся в вашей жизни. Именно это происходит со мной. Я обожаю всю любовь, которая встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я хочу, чтобы все знали, что сегодня лучшее время в моей жизни", — призналась Лопес.

Джей Ло также призналась, что когда на душе у нее спокойно и хорошо, она испытывает наибольший творческий подъем.

"Когда я чувствую себя хорошо, я убеждаюсь, что пишу свою лучшую музыку. Когда я вернулась из Доминиканской Республики, сразу же заявила всем, что хочу попасть в студию", — рассказала звезда.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Дженнифер Лопес подогрела слухи о воссоединении с Аффлеком.



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Источник: https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/zvezdnye-pary/40988-dzhennifer-lopes-dala-pervoe-intervyu-posle-vossoedineniya-s-benom-afflekom-ya-schastliva-kak-nikogda.html
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