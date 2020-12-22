Дженнифер Лопес хочет отменить свадьбу: в чем причина

Голливудская красотка Дженнифер Лопес, которая недавно похвасталась роскошной фигурой в купальнике, заявила, что подумывает отменить свадьбу с возлюбленным Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото из открытых источников)

Знаменитость рассказала, что в отношениях у них с Алексом все хорошо, они уже давно стали настоящей семьей и летом 2020 года собирались сыграть в Италии роскошную свадьбу, но коронавирусная инфекция сорвала все планы. Раньше Дженнифер Лопес говорила о том, что они просто перенесли торжество до лучших времен, а недавно призналась, что они с Алексом размышляют над тем, чтобы вовсе отменить праздник.

Актриса объяснила, что для того, чтобы прожить вместе счастливую жизнь не обязателен штамп в паспорте и привела в пример знаменитых актеров: 69-летнего Курта Рассела и 75-летнюю Голди Хоун, которые вместе уже 37 лет, но при этом не связаны узами брака.

"Конечно, мы об этом много говорили. Я имею в виду, что в нашем возрасте мы уже оба были в браке. Мы это обсуждали, задавая себе такие вопросы: мы поженимся или нет? Что это значит для нас?" – говорит звезда.

Дженнифер Лопес призналась, что была расстроена из-за того, что их свадебную церемонию пришлось отложить, ведь все было уже спланировано. Но вместе с этим, карантин помог влюбленным оценить ситуацию и понять, обязательно ли им идти под венец.

Напомним, что Алекс Родригес сделал актрисе предложение весной 2019 года, когда они отдыхали на Багамах. Но со свадьбой они не спешили, старались проверить свои отношения и постепенно планировать свою роскошную церемонию, которая по данным СМИ, должна была обойтись звездам в 3 млн долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес призналась, что хочет уехать из США.

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