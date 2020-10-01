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Дженнифер Лопес показала, как носить тренч этой осенью

Лопес похвасталась своими формами

1 октября 2020, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий

51-летняя американская звезда Дженнифер Лопес, которая недавно анонсировала запуск собственного бренда косметики, показала два осенних образа. На своем аккаунте в Instagram актриса продемонстрировала, как носить тренч в этом сезоне.

Дженнифер Лопес показала, как носить тренч этой осенью

Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Дженнифер, несмотря на свой возраст, выглядит великолепно и не упускает возможности блеснуть своей стройной фигурой. Звезда показала подписчикам, как в этом сезоне выглядеть стильно с помощью обычного тренча. 

На первом кадре актриса позирует в бежевом длинном плаще на голое тело, который подчеркивает ее длинные ножки. Звезда подчеркнула образ с помощью босоножек на танкетке, дизайн которых разработала самостоятельно для компании DSW, а также стильной укладкой.  

На другом снимке звезда фильма "Начни сначала" надела темно-зеленый тренч и дополнила его босоножками на высоком каблуке ярко-розового цвета. 

А недавно звезду заметили на улицах Нью-Йорка в стильном тренче бежевого цвета, который идеально сочетается с обтягивающими джинсами, черной блузой и черными ботинками на каблуке. Свой look Лопес дополнила стильной сумкой из крокодиловой кожи и аксессуарами. 

(Фото: Getty Images)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем этой осенью сочетать лоферы. 


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