Дженнифер Лопес показала, как носить тренч этой осенью

51-летняя американская звезда Дженнифер Лопес, которая недавно анонсировала запуск собственного бренда косметики, показала два осенних образа. На своем аккаунте в Instagram актриса продемонстрировала, как носить тренч в этом сезоне.

Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Дженнифер, несмотря на свой возраст, выглядит великолепно и не упускает возможности блеснуть своей стройной фигурой. Звезда показала подписчикам, как в этом сезоне выглядеть стильно с помощью обычного тренча.

На первом кадре актриса позирует в бежевом длинном плаще на голое тело, который подчеркивает ее длинные ножки. Звезда подчеркнула образ с помощью босоножек на танкетке, дизайн которых разработала самостоятельно для компании DSW, а также стильной укладкой.

На другом снимке звезда фильма "Начни сначала" надела темно-зеленый тренч и дополнила его босоножками на высоком каблуке ярко-розового цвета.

А недавно звезду заметили на улицах Нью-Йорка в стильном тренче бежевого цвета, который идеально сочетается с обтягивающими джинсами, черной блузой и черными ботинками на каблуке. Свой look Лопес дополнила стильной сумкой из крокодиловой кожи и аксессуарами.

(Фото: Getty Images)



Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем этой осенью сочетать лоферы.

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