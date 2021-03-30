Джессика Альба рассказала, почему ушла из кино на пике славы

39-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Лапочка" и "Фантастическая четверка" Джессика Альба откровенно рассказала о том, почему прекратила сниматься в кинофильмах на пике своей популярности.

Джессика Альба (фото из открытых источников)

Актриса призналась, что напряженный график работы мог повлиять на ее здоровье. Джессика рассказала, что ее мать заболела раком в очень юном возрасте, а сама звезда до 11 лет пережила 5 операций, связанных с ее хроническим заболеванием. У актрисы также была хроническая аллергия, из-за которой она часто попадала в больницы. В связи с этим Альба старалась не перегружать себя работой.

В 2008 году она впервые стала мамой и еще больше убедилась в том, что сделала правильный выбор. Звезда "Фантастической четверки" отметила, что пересмотрела свою занятость и поняла, что хочет наслаждаться жизнью и смотреть, как растет ее дочь.

Свою киноактерскую карьеру Джессика Альба не завершила окончательно, просто более избирательно подходит к ролям, которые ей предлагают.

К слову, голливудскую красотку зрители больше всего помнят по фильмам "Город грехов", "Антураж", "Удачи, Чак", "Мачете", "Дети шпионов", "Особо опасна" и т.д.

Напомним, в мае 2020 года появилась информация о том, что Джессика Альба после 2-летнего перерыва сыграет главную роль в новом триллере "Травмирующее предупреждение" от американской стриминговой платформы Netflix.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джессика Альба пропагандирует здоровый образ жизни и показывает подписчикам, как поддерживает свою фигуру в тонусе. Глядя на актрису, сложно поверить, что она — мать троих детей.

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