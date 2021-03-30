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Джессика Альба рассказала, почему ушла из кино на пике славы

Джессика Альба поставила здоровье и семью выше карьеры

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

39-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Лапочка" и "Фантастическая четверка" Джессика Альба откровенно рассказала о том, почему прекратила сниматься в кинофильмах на пике своей популярности.

Джессика Альба рассказала, почему ушла из кино на пике славы

Джессика Альба (фото из открытых источников)

Актриса призналась, что напряженный график работы мог повлиять на ее здоровье. Джессика рассказала, что ее мать заболела раком в очень юном возрасте, а сама звезда до 11 лет пережила 5 операций, связанных с ее хроническим заболеванием. У актрисы также была хроническая аллергия, из-за которой она часто попадала в больницы. В связи с этим Альба старалась не перегружать себя работой.

В 2008 году она впервые стала мамой и еще больше убедилась в том, что сделала правильный выбор. Звезда "Фантастической четверки" отметила, что пересмотрела свою занятость и поняла, что хочет наслаждаться жизнью и смотреть, как растет ее дочь.

Свою киноактерскую карьеру Джессика Альба не завершила окончательно, просто более избирательно подходит к ролям, которые ей предлагают.

К слову, голливудскую красотку зрители больше всего помнят по фильмам "Город грехов", "Антураж", "Удачи, Чак", "Мачете", "Дети шпионов", "Особо опасна" и т.д. 

Напомним, в мае 2020 года появилась информация о том, что Джессика Альба после 2-летнего перерыва сыграет главную роль в новом триллере "Травмирующее предупреждение" от американской стриминговой платформы Netflix. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джессика Альба пропагандирует здоровый образ жизни и показывает подписчикам, как поддерживает свою фигуру в тонусе. Глядя на актрису, сложно поверить, что она — мать троих детей.


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Источник: https://www.romper.com/entertainment/jessica-alba-honest-vision
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