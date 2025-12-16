logo

Джеймс Кэмерон присоединился к «клубу миллиардеров»: журналисты назвали состояние культового режиссера
Джеймс Кэмерон присоединился к «клубу миллиардеров»: журналисты назвали состояние культового режиссера

Аналитики прогнозируют дальнейший рост капитала легендарного режиссера

16 декабря 2025, 22:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Легендарный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, автор культовых картин "Титаник" и "Аватар", официально вошел в клуб миллиардеров. Сейчас его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Джеймс Кэмерон присоединился к «клубу миллиардеров»: журналисты назвали состояние культового режиссера

Джеймс Кэмерон. Фото: из открытых источников

Основу финансового успеха Кэмерона составили кассовые рекорды его фильмов, сообщает Forbes.

По данным аналитиков, начиная с 1980-х годов — от "Терминатора" и "Чужих" — и до "Титаника" и двух частей "Аватара", картины режиссера собрали в мировом прокате почти 9 миллиардов долларов. Значительная часть этих доходов пришлась непосредственно на самого Кэмерона, что и позволило ему достичь статуса миллиардера.

Таким образом, режиссер присоединился к крайне ограниченному кругу кинематографистов-миллиардеров, среди которых Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Питер Джексон и Тайлер Перри.

Аналитики также прогнозируют дальнейший рост его капитала. По оценкам Forbes, новый фильм "Аватар: Огонь и пепел" может принести Кэмерону по меньшей мере 200 миллионов долларов чистой прибыли при условии, что лента оправдает ожидания по поводу кассовых сборов.

Премьера "Аватара: Огонь и пепел" запланирована на 19 декабря 2025 года. Это очередное продолжение научно-фантастической саги "Аватар", первая часть которой вышла на экраны в 2009 году и стала одним из самых успешных фильмов в истории кино.

Как сообщал портал "Комментарии", режиссер Джеймс Кэмерон недавно обратился к человечеству с предупреждением. По его мнению, современное развитие искусственного интеллекта стремительно приближает нас к опасному пределу, когда технологии могут выйти из-под контроля, а человечество предстанет перед угрозой исчезновения. Джеймс Кэмерон признался, что с тревогой наблюдает за тем, как искусственный интеллект становится все более мощным, а государства борются за лидерство в его развитии.



Источник: https://www.forbes.com/sites/mattcraig/2025/12/14/james-cameron-is-now-a-billionaire/?utm_campaign=ForbesMainTwitter&utm_source=ForbesMainTwitter&utm_medium=social
