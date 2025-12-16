Джеймс Кемерон приєднався до «клубу мільярдерів»: журналісти назвали статки культового режисера

Легендарний голлівудський режисер Джеймс Кемерон, автор культових стрічок "Титанік" та "Аватар", офіційно увійшов до клубу мільярдерів. Зараз його статки оцінюють у 1,1 мільярда доларів.

Джеймс Кемерон. Фото: з відкритих джерел

Основу фінансового успіху Кемерона склали касові рекорди його фільмів, повідомляє Forbes.

За даними аналітиків, починаючи з 1980-х років — від "Термінатора" та "Чужих" — і до "Титаніка" та двох частин "Аватара", картини режисера зібрали у світовому прокаті майже 9 мільярдів доларів. Значна частина цих доходів припала безпосередньо на самого Кемерона, що й дозволило йому досягти статусу мільярдера.

Таким чином, режисер приєднався до вкрай обмеженого кола кінематографістів-мільярдерів, серед яких Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Пітер Джексон та Тайлер Перрі.

Аналітики також прогнозують подальше зростання його капіталу. За оцінками Forbes, новий фільм "Аватар: Вогонь і попіл" може принести Кемерону щонайменше 200 мільйонів доларів чистого прибутку, за умови, що стрічка виправдає очікування щодо касових зборів.

Прем’єра "Аватара: Вогонь і попіл" запланована на 19 грудня 2025 року. Це чергове продовження науково-фантастичної саги "Аватар", перша частина якої вийшла на екрани у 2009 році та стала одним із найуспішніших фільмів в історії кіно.

