Джейсон Момоа шокировал фанатов: сбрил бороду впервые за шесть лет

Джейсон Момоа. Фото из открытых источников

Джейсон Момоа, известный своей харизмой, длинными волосами и фирменной бородой, шокировал своих поклонников после того, как сбрил бороду впервые за шесть лет. Такой шаг актер объяснил не просто изменением стиля, использовал для важного сообщения о защите окружающей среды.

30 июля 45-летний Джейсон Момоа опубликовал в Instagram видео, где на камеру бреет свою бороду.

"Шесть лет не брился, и вот снова мы здесь", — написал Момоа в сообщении.

После этого он объяснил причину, почему решил сбрить бороду впервые за долгое время. По его словам, это все ради борьбы с одноразовым пластиком.

"Я запустил @mananalu, чтобы помочь отказаться от одноразового пластика. Теперь мы идем еще дальше, сотрудничая с нашей командой в @Getboomerangwater, чтобы ввести замкнутую систему, которая дезинфицирует и разливает воду в бутылки на месте. Это означает еще меньше отходов, уменьшение объемов транспортировки, а наши алюминиевые бутылки используются повторно снова и снова", – объяснил Момоа.

mananalu – это бренд, который основал актер, чтобы противостоять засилью одноразового пластика.

Во время бритья актер заявил, что "Боже, как же я это ненавижу!", имея в виду лицо без бороды. Также Момоа во время процесса сказал: "Только для тебя, Дэнни", обращаясь к режиссеру "Дюны" Дэнни Вильнева.

Этот комментарий сразу вызвал предположение, что изменение облика может быть связано с новым образом в продолжении фильма "Дюна", премьера которого запланирована на 2026 год. Также в соцсетях спрашивали, точно ли это Момоа, ведь без бороды он выглядит совсем по-другому.

Видео, где Джейсон Момоа без бороды можно посмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джейсон Момоа расстался с актрисой Лизой Боне после 20 лет брака.

Также "Комментарии" писали, что блоггерша попросила мужчину сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата.