Джейсон Момоа шокировал фанатов: сбрил бороду впервые за шесть лет

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Slava Kot
Джейсон Момоа. Фото из открытых источников
Джейсон Момоа, известный своей харизмой, длинными волосами и фирменной бородой, шокировал своих поклонников после того, как сбрил бороду впервые за шесть лет. Такой шаг актер объяснил не просто изменением стиля, использовал для важного сообщения о защите окружающей среды.
30 июля 45-летний Джейсон Момоа опубликовал в Instagram видео, где на камеру бреет свою бороду.
После этого он объяснил причину, почему решил сбрить бороду впервые за долгое время. По его словам, это все ради борьбы с одноразовым пластиком.
mananalu – это бренд, который основал актер, чтобы противостоять засилью одноразового пластика.
Во время бритья актер заявил, что "Боже, как же я это ненавижу!", имея в виду лицо без бороды. Также Момоа во время процесса сказал: "Только для тебя, Дэнни", обращаясь к режиссеру "Дюны" Дэнни Вильнева.
Этот комментарий сразу вызвал предположение, что изменение облика может быть связано с новым образом в продолжении фильма "Дюна", премьера которого запланирована на 2026 год. Также в соцсетях спрашивали, точно ли это Момоа, ведь без бороды он выглядит совсем по-другому.
Видео, где Джейсон Момоа без бороды можно посмотреть ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джейсон Момоа расстался с актрисой Лизой Боне после 20 лет брака.
Также "Комментарии" писали, что блоггерша попросила мужчину сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата.