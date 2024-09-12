Джон Бон Джови помог предотвратить самоубийство на мосту в Нэшвилле

Джон Бон Джови легендарный фронтмен группы Bon Jovi помог девушке, которая перелезла через мост и, вероятно, планировала прыгнуть в воду. Певец отговорил ее от самоубийства.

Фронтмен Bon Jovi спас женщину на мосту Сейгенталера

Известно, что музыкант и его команда снимали новый клип на пешеходном мосту Джона Сейгенталера в Нэшвилле, как внезапно женщина перелезал за перилами за рекой Камберленд и, вероятно, собиралась прыгнуть в воду.

По информации департамента полиции Нэшвилла, инцидент произошел вечером во вторник, когда Джон Бон Джови заметил женщину в синей одежде, которая держалась за поручни. В отличие от других, кто мимоходом проходил по мосту, музыкант не смог просто пройти мимо.

Музыкант помахал ей рукой и стал рядом. После разговора он вместе с напарницей помог женщине вернуться на пешеходную сторону моста. Бон Джови крепко обнял ее.

"Спасибо Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на пешеходном мосту Сейгенталера во вторник вечером. Бон Джови помог убедить ее сойти в безопасное место", — написали в соцсетях полиции Нэшвилла.

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