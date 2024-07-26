Голливудские звезды и их миллионные гонорары: самые высокооплачиваемые актеры

Несмотря на забастовки, которые сотрясли киноиндустрию США в 2023 году, многие голливудские актеры смогли значительно пополнить свои банковские счета. Журнал Forbes представил топ-5 самых высокооплачиваемых звезд, и результаты могут вас удивить.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Лидер рейтинга

На вершине списка оказался непревзойденный Адам Сэндлер, заработавший 73 миллиона долларов. Главным источником его дохода стал контракт с Netflix на 250 миллионов долларов, который актер перезаключил в 2023 году.

Особенно прибыльными оказались комедийный детектив "Убийство в Париже", ставший сиквелом успешного фильма "Загадочное убийство", драмеди "И не подумай прийти на мою бар-мицву" и мультфильм "Лео", где Сэндлер выступил не только актером озвучания, но и продюсером.

Интересно, что Сэндлер возглавлял список Forbes еще в 2002 году, заработав тогда 47 миллионов долларов за роли в фильмах "Миллионер поневоле" и "Любовь, сбивающая с ног".





Барби и Кен: Марго Робби и Райан Гослинг в числе лидеров

Марго Робби, самая молодая участница списка, заняла второе место с доходом в 58 миллионов долларов. Ее успех во многом связан с ролью в блокбастере "Барби", который стал одним из самых кассовых фильмов всех времен. Помимо этого, Робби снялась в драмеди "Город астероидов" и выступила продюсером черной комедии "Солтберн", снятой ее собственной компанией LuckyChap.

Райан Гослинг, партнер Марго Робби по "Барби", занял четвертое место с доходом в 43 миллиона долларов. Его гонорар за роль Кена и исполнение хита "I'm Just Ken", который стал вирусным на Spotify, внесли значительный вклад в его финансовый успех. Интересно, что Гослинг долго отказывался от роли в фильме Греты Гервиг, но в итоге согласился и не прогадал.





Том Круз и Мэтт Деймон: ветераны Голливуда не отстают

Том Круз, легенда Голливуда, занял третье место, заработав 45 миллионов долларов благодаря фильму "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". Этот фильм стал самым дорогим в истории франшизы и принес Крузу солидный доход. Также часть дохода в 2023 году актеру принес фильм "Топ Ган: Мэверик" (2022), ставший самым кассовым в его карьере.





Мэтт Деймон, известный своими ролями в таких фильмах, как "Оппенгеймер" и "Air: Большой прыжок", занял пятое место с доходом в 43 миллиона долларов. Примечательно, что за роль в "Оппенгеймере" Деймон получил всего 4 миллиона долларов, но согласился на снижение гонорара в обмен на процент от прибыли фильма. Зато его гонорар за главную роль в "Air: Большой прыжок" стал самым крупным в его карьере и составил 30 миллионов долларов.



