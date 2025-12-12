Джонни Депп станет Воландом: в Британии снимают "Мастера и Маргариту"

Сенсация из Красного моря! На международном кинофестивале в Саудовской Аравии официально анонсировали новый крупный проект: Британия экранизирует "Мастера и Маргариту" , а главную роль в ленте сыграет сам Джонни Депп .

Культовый роман Булгакова оживет в британском кино – с Джонни Деппом в центре

По информации авторитетного издания Variety , съемки фантастически-сатирического фильма начнутся в конце 2026 года . Производством займется британская продюсерская компания IN.2 Film , основанная самим Деппом, в партнерстве с Tribune Pictures .

О чем будет фильм?

В синопсисе создатели называют экранизацию "историей о любви, свободе искусства и вечном противостоянии добра и зла". Сам роман Михаила Булгакова – "вечным напоминанием о силе искусства бросать вызов системе".

Пока не раскрывается, кого именно сыграет Джонни Депп, но фанаты уже активно обсуждают: станет ли он Воландом , харизматичным и демоническим гостем из другого мира, переворачивающим все в головах советских людей?

Это первая большая голливудская адаптация романа , который долгие годы считался невозможным для экранизации из-за сложности структуры и глубокой философии.

После громких судов и паузы в карьере Депп возвращается в Голливуд через Европу и делает это с проектом, который может стать новой эпохой в его актерской биографии .

