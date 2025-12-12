Джонні Депп стане Воландом: у Британії знімають "Майстра і Маргариту"

Сенсація з Червоного моря! На міжнародному кінофестивалі в Саудівській Аравії офіційно анонсували новий великий проєкт: Британія екранізує "Майстра і Маргариту", а головну роль у стрічці зіграє сам Джонні Депп.

Культовий роман Булгакова оживе у британському кіно — з Джонні Деппом у центрі

За інформацією авторитетного видання Variety, зйомки фантастично-сатиричного фільму розпочнуться в кінці 2026 року. Виробництвом займеться британська продюсерська компанія IN.2 Film, заснована самим Деппом, у партнерстві з Tribune Pictures.

Про що буде фільм?

У синопсисі творці називають екранізацію "історією про любов, свободу мистецтва та вічне протистояння добра і зла". Сам роман Михайла Булгакова — "вічним нагадуванням про силу мистецтва кидати виклик системі".

Поки не розкривається, кого саме зіграє Джонні Депп, але фанати вже активно обговорюють: чи стане він Воландом, харизматичним і демонічним гостем з іншого світу, що перевертає все в головах радянських людей?

Це перша велика голлівудська адаптація роману, який довгі роки вважався неможливим для екранізації через складність структури та глибоку філософію.

Після гучних судів і паузи в кар'єрі Депп повертається в Голлівуд через Європу — і робить це з проєктом, що може стати новою епохою в його акторській біографії.

