Джонни Деппа подозревают в романе с молодой моделью

Голливудского красавчика, звезду фильмов "Турист" и "Тайное окно" Джонни Деппа подозревают в новом романе. Издание Daily Mail сообщает, что актер состоит в любовных отношениях с моделью Софи Герман, которая младше знаменитости на 24 года.

По данным инсайдера, знакомство Джонни и немецкой модели произошло в феврале 2020 года в Лондоне. Первый шаг сделала 33-летняя Софи, оставив актеру свой номер мобильного телефона. С тех пор они начали активно общаться.

Джонни Депп/Софи Герман | Getty Images, instagram.com/xxsophiehermannxx

СМИ сообщают, что звезду "Пиратов" уже несколько раз видели в компании молодой девушки, они проводили время в одном из пятизвездочных отелей Лондона.

О предполагаемой избраннице Джонни Деппа известно не так уж и много. Девушка занимается актерством и модельным бизнесом, любит путешествовать, заниматься спортом и активно ведет свою страничку в социальной сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сейчас в сети бурно обсуждают новый роман Брэда Питта с немецкой моделью Николь Потуральски, которой 27 лет и она состоит в браке с известным ресторатором.

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