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Муж не против: новая девушка Брэда Питта состоит в браке

Брэда Питта, по всей видимости, статус девушки не смущает

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Вокруг личной жизни голливудского актера Брэда Питта разгорелись настоящие страсти. Совсем недавно СМИ узнали, что звезда "Однажды…в Голливуде" начал встречаться с 27-летней моделью, с которой сейчас отдыхает на юге Франции. А еще появилась информация о том, что девушка состоит в браке с бизнесменом, который и познакомил ее с актером. Об этом сообщает издание DailyMail.

Источник сообщает, что супруг модели известный ресторатор Роланд Мери, в заведении которого часто отдыхают голливудские знаменитости и политики. Именно он познакомил свою супругу Николь с актером. Он также осведомлен об их романе и не собирается препятствовать их общению.

Муж не против: новая девушка Брэда Питта состоит в браке

Брэд Питт/Николь Потуральски

Близкий друг Роланда заявил, что он не ревнует свою жену к Питту и в целом по-философски относится к этой истории. У ресторатора и его супруги Николь свободные отношения. Он сам был в браке несколько раз и воспитывает пятерых детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывшая жена звезды "Бойцовского клуба" Анджелина Джоли отреагировала на слухи о его новых любовных отношениях.


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