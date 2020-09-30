Джонни Деппа заметили в компании украинской модели

Несколько дней назад в Монте-Карло прошел светский благотворительный вечер, на котором присутствовало множество мировых знаменитостей. Одним из гостей стал голливудский актер Джонни Депп, который засветился в компании украинской модели. Фотографии со звездой "Пиратов" опубликовала на своей странице в Instagram сама Алина Байкова.

Джонни Депп

Супермодель из Кропивницкого давно покорила модную индустрию и уже несколько лет подряд является гостей гала-приема в Монте-Карло. На этот раз модель выбрала для вечера белый костюм, который подчеркивал ее стройную талию и длинные ноги. На мероприятии она пообщалась со звездой "Пиратов" Джонни Деппом и выставила с ним в социальной сети фотографию и видео.

К слову, голливудский актер, который впервые за долгое время вышел в свет, был одет в черный смокинг и белую рубашку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джонни Деппа подозревают в любовных отношениях с немецкой моделью Софи Герман, которая младше знаменитости на 24 года. Поговаривают, что их вместе видели в одном из лондонских отелей.

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