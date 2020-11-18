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Джордж Клуни раздал друзьям по одному миллиону долларов

Джордж Клуни таким образом отблагодарил своих друзей

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Оскароносный актер, звезда фильмов "Одиннадцать друзей Оушена" и "Земля будущего" Джордж Клуни рассказал, как семь лет назад собрал своих близких друзей и вручил им сумки, в которых было по одному миллиону долларов.

Джордж Клуни раздал друзьям по одному миллиону долларов

Джордж Клуни

Джордж Клуни стал звездой нового номера журнала GQ и во время интервью вспомнил эту историю. Актер рассказал, что у него есть несколько близких друзей, которые помогали ему на протяжение всей жизни. Они одалживали ему деньги и давали ночлег, когда у него были финансовые трудности.  Джордж словил себя на мысли, что однажды, когда его не станет, все эти люди будут в его завещании. Он хотел бы отблагодарить их за помощь и поддержку. Потом он спросил себя, а зачем ждать того момента?

Знаменитость снял наличными 14 миллионов долларов, купил 14 одинаковых сумок и упаковал каждому другу по одному миллиону. Потом пригласил своих друзей к себе, показал карту, указав места, где ему удалось побывать благодаря их поддержке и помощи, затем поблагодарил и вручил деньги. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился трейлер фильма "Полночное небо", главным актером и режиссером которого выступил Джордж Клуни.


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Источник: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/george-clooney-best-friends-million-dollars-b1724477.html?utm_content=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1605639339
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