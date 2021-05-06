logo
Русский Українська

BTC/USD

57899.48

ETH/USD

3495.02

LTC/USD

344.10

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Джорджу Клуни - 60: самые яркие роли голливудского актера
commentss НОВОСТИ Все новости

Джорджу Клуни - 60: самые яркие роли голливудского актера

Сегодня свое 60-летие празднует знаменитый американский актер, продюсер, предприниматель и активист Джордж Клуни

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий








































Сегодня, 6 мая, исполнилось 60 лет одному из самых популярных и сексуальных актеров Голливуда Джорджу Клуни. По этому случаю, мы решили вспомнить его самые яркие и лучшие роли в кино. 

Джорджу Клуни - 60: самые яркие роли голливудского актера

Джордж Клуни / фото: huffingtonpost.com

Одиннадцать друзей Оушена

У многих людей эта знаменитая трилогия о друзьях Оушена, пожалуй, первой ассоциируется с именем Джорджа Клуни. Он сыграл в киноленте одну из главных ролей, а компанию ему составил Брэд Питт, Джулия Робертс, Мэтт Деймон и другие топовые актеры. В жанровом отношении кинокартина сочетает черты фильма-ограбления и музыкальной комедии.


Идеальный шторм

Это фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, которые произошли в 1991 году во время Хэллоуинского шторма на атлантическом побережье США. Джордж Клуни сыграл в нем роль капитана, который уговаривает экипаж отправиться в море, не подозревая, с чем им предстоит столкнуться.

       

Мне бы в небо

Трагикомедийный художественный фильм в главной роли с Джорджем Клуни. Кинолента была номинирована в 6 категориях на "Золотой глобус", выиграла премию за лучший сценарий, и получила 6 номинаций на премию "Оскар".

Сириана

Это политический триллер режиссера Стивена Гаана, премьера которого состоялась в 2005 году. Исполнитель роли второго плана Джордж Клуни удостоился за работу в фильме многочисленными наградами, в том числе премией "Оскар".

Полночное небо

Научно-фантастический фильм 2020 года режиссера Джорджа Клуни, снятый по роману "Доброе утро, полночь" Лили Брукс-Долтон. В нем актер сыграл ученого из затерянной арктической станции, который пытается связаться с астронавтами и сообщить, что им нельзя возвращаться домой.

 

Ранее издание "Комментарии" сообщало интересные факты из жизни голливудского актера Джорджа Клуни.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ