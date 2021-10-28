logo

BTC/USD

61066.08

ETH/USD

4165.81

LTC/USD

188.84

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Джулии Робертс - 54: самые знаковые роли актрисы
commentss НОВОСТИ Все новости

Джулии Робертс - 54: самые знаковые роли актрисы

Американская актриса Джулия Робертс отмечает день рожденье: вспомним ее самые культовые роли

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:








































Голливудская красотка Джулия Робертс сегодня, 28 октября, отмечает свой день рожденье. В этом году знаменитости исполнилось 53 года. По этому случаю, мы подготовили подборку самых знаковых ролей американской актрисы. 

Джулии Робертс - 54: самые знаковые роли актрисы

Джулия Робертс (фото из открытых источников)

Красотка

Романтическая комедия, вышедшая на экраны в 1990 году, подарила Джулии Робертс статус "звезды Голливуда" и принесла ей вторую премию "Золотой глобус", а также номинацию на "Оскар". В киноленте актриса сыграла уличную проститутку, которая за 3 тысячи долларов согласилась провести неделю со своим клиентом.

 

Ноттинг-Хилл

Еще одна романтическая комедия, в которой Джулия Робертс сыграла главную роль. Там она предстала в образе голливудской актрисы Анны Скот, снимающейся в Англии, которая зашла в книжный магазинчик и познакомилась там со скромным его владельцем. Эта встреча изменила их жизнь.

Эрин Брокович

Это биографический фильм-байопик, основанный на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович. Ее сыграла Джулия Роберт и за эту роль она получила заветный "Оскар", а также "Золотой глобус".

 

Свадьба лучшего друга

Американский романтический комедийный фильм, в котором Джулия Робертс сыграла ресторанного критика Джулиану Портер. В студенческие годы девушка заключила со своим лучшим другом договором, что они поженятся, если до 28 лет не найдут свою вторую половинку. И тут главная героиня узнает, что ее друг собирается идти под венец с другой.

Ешь, молись, люби

Замечательный фильм, в котором Джулия Робертс сыграла женщину, решившую бросить все, отправится в путешествие, чтобы найти себя и вернуть радость жизни. Это одна из лучших кинолент о поисках собственного "я".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Джулия Робертс рассказала, кого из коллег взяла бы на необитаемый остров.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!