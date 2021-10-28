Джулии Робертс - 54: самые знаковые роли актрисы



























































































Голливудская красотка Джулия Робертс сегодня, 28 октября, отмечает свой день рожденье. В этом году знаменитости исполнилось 53 года. По этому случаю, мы подготовили подборку самых знаковых ролей американской актрисы.

Джулия Робертс (фото из открытых источников)

Красотка

Романтическая комедия, вышедшая на экраны в 1990 году, подарила Джулии Робертс статус "звезды Голливуда" и принесла ей вторую премию "Золотой глобус", а также номинацию на "Оскар". В киноленте актриса сыграла уличную проститутку, которая за 3 тысячи долларов согласилась провести неделю со своим клиентом.

Ноттинг-Хилл

Еще одна романтическая комедия, в которой Джулия Робертс сыграла главную роль. Там она предстала в образе голливудской актрисы Анны Скот, снимающейся в Англии, которая зашла в книжный магазинчик и познакомилась там со скромным его владельцем. Эта встреча изменила их жизнь.

Эрин Брокович

Это биографический фильм-байопик, основанный на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович. Ее сыграла Джулия Роберт и за эту роль она получила заветный "Оскар", а также "Золотой глобус".

Свадьба лучшего друга

Американский романтический комедийный фильм, в котором Джулия Робертс сыграла ресторанного критика Джулиану Портер. В студенческие годы девушка заключила со своим лучшим другом договором, что они поженятся, если до 28 лет не найдут свою вторую половинку. И тут главная героиня узнает, что ее друг собирается идти под венец с другой.

Ешь, молись, люби

Замечательный фильм, в котором Джулия Робертс сыграла женщину, решившую бросить все, отправится в путешествие, чтобы найти себя и вернуть радость жизни. Это одна из лучших кинолент о поисках собственного "я".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Джулия Робертс рассказала, кого из коллег взяла бы на необитаемый остров.

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