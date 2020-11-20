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Главная Новости Звезды персона DZIDZIO - 37: малоизвестные факты из жизни артиста
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DZIDZIO - 37: малоизвестные факты из жизни артиста

Количество его поклонников постоянно растет, благодаря его невероятной харизме и качественному юмору

сегодня, 13:56
Автор:

Любовь Блажко

Популярный украинский исполнитель сегодня отмечает не только свой 37-й день рождения, но также и медную годовщину свадьбы – 7 лет. И поэтому поводу самое время узнать, какие же подробности его жизни остались незамеченными. 

DZIDZIO - 37: малоизвестные факты из жизни артиста

Михаил Хома. Фото: inlviv.in.ua

Так, его супруга Ярослава рассказала, что он не сильно любит слишком долгие поездки или путешествия. Активному отдыху певец предпочитает спокойный и расслабленный, лежа с ноутбуком на груди. 

Когда Михаилу было всего 2 года и 3 месяца, то он уже знал все буквы, умел читать, но в какой-то момент начал все забывать. Также любимец украинцев настолько обожает хлеб, что ест его даже с мучными продуктами, представляете? 

Изначально группу DZIDZIO создал украинский певец Андрей Кузьменко (Скрябин). И первым ее участником стал Михаил, который позже и выбрал название,  сохранившееся до сих пор. Он признался, что DZIDZIO – это дед, если перевести с диалекта. 

Символом музыкального коллектива является пятак свиньи. У Хомы есть любимец — свинья Мейсон. Именно благодаря ему и появился такой креативный логотип. 

Группа основала студию DzidzioFilm, которая уже представила такие фильмы, как "DZIDZIO. Контрабас", "DZIDZIO. Первый раз".


Также издание "Комментарии" расскажет, неизвестные напали на певца DZIDZIO. 


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Источник: https://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_dzidzio-otmechaet-den-rozhdeniya-maloizvestnye-fakty-iz-zhizni-yarkogo-mihaila-homy/997970
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