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Любовь Блажко
На популярного украинского исполнителя Михаила Хому напали в центре столицы и избили. Это случилось 6 сентября на улице Стрелецкой, - передает издание obozrevatel.
DZIDZIO (сценический псевдоним артиста) не только нанесли телесные повреждения, но и украли личные вещи. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции нашей столицы.
Неизвестные напали на певца DZIDZIO: появились подробности. Фото: zik.
Сотрудники полиции также добавили, что уже открыты уголовные производства по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Они отметили, что всех точных данных пока установить не удалось, поэтому необходимо детальнее выяснить обстоятельства и всех причастных к нему.
Пока что работникам правоохранительных органов удалось выяснить, что преступники брызнули певцу в глаза газовым баллончиком, и пока тот приходил в себя, они забрали мобильный телефон. Нападение случилось около 03.30 ночи.
Также известно, что на Михаила Хому уже было совершено подобное нападение в конце 2018 года. Тогда его тоже избили, а позже в интернете появилось видео с места преступления.
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