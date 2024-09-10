74-летняя российская певица Надежда Бабкина, известная своей поддержкой российской власти и участием в пропагандистских мероприятиях, снова привлекла внимание своим внешним видом. В социальных сетях появилось новое видео, где Бабкина, одетая в яркий, но безвкусно подобранный наряд, посетила избирательный участок во время очередных выборов в России.

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

На видео видно, что певица с большим трудом передвигается, едва держа равновесие, что вызвало критику пользователей. Они отметили, что несмотря на многочисленные косметологические процедуры, сильно изменившие ее лицо, Бабкина не может скрыть свой настоящий возраст. Комментаторы обратили внимание на ее неуверенную походку и бессмысленное сочетание одежды, критикуя за безвкусицу и несоответствие стиля.

Критика подчеркивает, что попытки омоложения из-за косметологических вмешательств не могут замаскировать природные признаки старения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддерживающая режим Кремля, испугала своим видом. Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев. В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове.

Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография".

Такие комментарии показывают, что многие были удивлены ее внешним видом на фото.

