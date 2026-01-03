Едят миллионы — королям нельзя: два популярных продукта, которые навсегда исчезли из меню британской монархии

То, что для миллионов людей в мире ежедневная норма, для британской королевской семьи — суровое табу. Монархи могут позволить себе изысканные блюда, но некоторые привычные продукты не появляются в их меню принципиально. И дело здесь не в вкусовых предпочтениях, а в многолетних традициях, этикете и рисках для здоровья.

Два продукта под запретом — что на самом деле не ест британская королевская семья и почему

Как выяснилось, у королевских повара есть четкий список запрещенных ингредиентов. И среди них продукты, которые есть почти на каждой кухне. Об этом сообщает 24 канал.

Чеснок – главное королевское табу

Об этом публично призналась королева Камилла во время участия в одном из кулинарных шоу. По ее словам, чеснок в королевском меню – абсолютный запрет. Причина проста и одновременно символична: резкий запах может оставаться надолго и создавать дискомфорт во время официальных встреч, приемов и переговоров.

Королевский этикет не допускает никаких мелочей, которые могут испортить имидж или нарушить атмосферу. Именно поэтому чеснок, несмотря на его пользу и популярность, оказался вне королевской тарелки. Известно также, что покойная королева Елизавета II не любила не только чеснок, но и лук.

Моллюски – риск, который не позволяют себе монархи

Второй продукт под запретом – моллюски. Об этом рассказал бывший королевский дворецкий и эксперт по этикету Грант Гарольд. Причина не гастрономическая, а практичная: риск пищевого отравления.

Королевская семья имеет очень плотный график, а также малый риск недомогания считается неприемлемым. Поэтому устрицы, мидии и другие моллюски обычно не подают во время официальных мероприятий.

Едят вместо этого

Несмотря на строгие ограничения, королевская кухня не аскетическая. Король Чарльз известен своей привязанностью к органическим продуктам, овощам и фруктам. Много лет он вообще пропускал обед, считая его излишней роскошью, однако по рекомендациям врачей пересмотрел свои привычки.

А королева Камилла, несмотря на весь королевский статус, признается: ее любимое блюдо — простая рыба с картофелем фри, завернутая в бумагу. Даже во дворцах иногда побеждает обычная человеческая гастрономия.

Так королевская семья в очередной раз доказывает: статус не всегда означает излишества, а иногда жесткие ограничения там, где большинство даже не задумывается.

