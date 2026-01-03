Їдять мільйони — королям не можна: два популярні продукти, які назавжди зникли з меню британської монархії

Те, що для мільйонів людей у світі є щоденною нормою, для британської королівської родини — суворе табу. Монархи можуть дозволити собі найвишуканіші страви, але деякі звичні продукти не з’являються в їхньому меню принципово. І справа тут не в смакових вподобаннях, а в багаторічних традиціях, етикеті та… ризиках для здоров’я.

Два продукти під забороною — що насправді не їсть британська королівська родина і чому

Як з’ясувалося, королівські кухарі мають чіткий список заборонених інгредієнтів. І серед них — продукти, які є майже на кожній кухні. Про це повідомляє 24 канал.

Часник — головне королівське табу

Про це публічно зізналася королева Камілла під час участі в одному з кулінарних шоу. За її словами, часник у королівському меню — абсолютна заборона. Причина проста й водночас символічна: різкий запах може залишатися надовго й створювати дискомфорт під час офіційних зустрічей, прийомів і переговорів.

Королівський етикет не допускає жодних дрібниць, які можуть зіпсувати імідж або порушити атмосферу. Саме тому часник, попри його користь і популярність, опинився поза королівською тарілкою. Відомо також, що покійна королева Єлизавета II не любила не лише часник, а й цибулю.

Молюски — ризик, який не дозволяють собі монархи

Другий продукт під забороною — молюски. Про це розповів колишній королівський дворецький та експерт з етикету Грант Гарольд. Причина не гастрономічна, а практична: ризик харчового отруєння.

Королівська родина має надзвичайно щільний графік, і навіть мінімальний ризик нездужання вважається неприйнятним. Саме тому устриці, мідії та інші молюски зазвичай не подають під час офіційних заходів.

Що їдять замість цього

Попри суворі обмеження, королівська кухня не є аскетичною. Король Чарльз відомий своєю прихильністю до органічних продуктів, овочів і фруктів. Багато років він узагалі пропускав обід, вважаючи його зайвою розкішшю, однак за рекомендаціями лікарів нині переглянув свої звички.

А королева Камілла, попри весь королівський статус, зізнається: її улюблена страва — проста риба з картоплею фрі, загорнута в папір. Навіть у палацах інколи перемагає звичайна людська гастрономія.

Так королівська родина вкотре доводить: статус не завжди означає надмірності, а інколи — жорсткі обмеження там, де більшість навіть не замислюється.

Читайте також в "Коментарях": росіяни знову вкрали чуже досягнення — привласнили відому ілюстрацію польського художника Павла Кучинського, створену на підтримку України, та видали її за власне новорічне "привітання".