Ее песни слушали миллионы: суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры

Лиля Воробьева
Канадская певица Нелли Фуртадо, известная благодаря хитам Say It Right и Give It To Me, сообщила о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом артистка объявила в своем Instagram.
Нелли Фуртадо (фото из открытых источников)
Певица вспомнила о начале своего творческого пути и поделилась архивной фотографией.
Сейчас Фуртадо решила поставить точку в своей творческой деятельности и сосредоточиться на целях, отвечающих ее нынешнему этапу жизни. Она обратилась к поклонникам с благодарностью:
По информации СМИ, одной из причин такого решения стал постоянный хейт по поводу внешности артистки — в последние годы Нелли набрала вес.
Напомним, в 2000 году певица выпустила дебютный альбом "Whoa Nelly!", а ее песня "Like a Bird" принесла ей мировую славу. Ее композиции регулярно попадали в хит-парады и получали многочисленные награды. Многие треки Фуртадо входили в Топ-30 американских чартов и в десятку Billboard Hot 100.
В 2006 году Нелли представила альбом "Loose", в который вошел танцевальный хит "Give It to Me", записанный вместе с Джастином Тимберлейком.
Фуртадо является обладательницей престижных музыкальных наград – "Grammy Awards" (2002), "BRIT Awards" и "MTV Europe Music Awards" (2007).
