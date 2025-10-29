Ее песни слушали миллионы: суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры

Канадская певица Нелли Фуртадо, известная благодаря хитам Say It Right и Give It To Me, сообщила о завершении своей музыкальной карьеры. Об этом артистка объявила в своем Instagram.

Нелли Фуртадо (фото из открытых источников)

Певица вспомнила о начале своего творческого пути и поделилась архивной фотографией.

"25 лет назад вышел мой первый альбом. На первом слайде мне 20 лет, я собираюсь выступить впервые как профессиональная артистка на Lilith Fair. Тогда я пошла в магазин и купила это розовое платье и блестящие туфли на платформе, чтобы выступить", — написала Нелли.

Сейчас Фуртадо решила поставить точку в своей творческой деятельности и сосредоточиться на целях, отвечающих ее нынешнему этапу жизни. Она обратилась к поклонникам с благодарностью:

"Я благодарна за все годы радости и настоящего чуда. Безграничная благодарность всем, кто слушал мою музыку и посещал мои концерты. Я люблю вас и ваши открытые сердца! Спасибо также всем, кто упорно работал, чтобы помочь мне осуществить мои творческие мечты".

По информации СМИ, одной из причин такого решения стал постоянный хейт по поводу внешности артистки — в последние годы Нелли набрала вес.

Напомним, в 2000 году певица выпустила дебютный альбом "Whoa Nelly!", а ее песня "Like a Bird" принесла ей мировую славу. Ее композиции регулярно попадали в хит-парады и получали многочисленные награды. Многие треки Фуртадо входили в Топ-30 американских чартов и в десятку Billboard Hot 100.

В 2006 году Нелли представила альбом "Loose", в который вошел танцевальный хит "Give It to Me", записанный вместе с Джастином Тимберлейком.

Фуртадо является обладательницей престижных музыкальных наград – "Grammy Awards" (2002), "BRIT Awards" и "MTV Europe Music Awards" (2007).

