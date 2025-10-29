ЇЇ пісні слухали мільйони: суперзірка 2000-х років оголосила про завершення кар'єри

Канадська співачка Неллі Фуртадо, відома завдяки хітам "Say It Right" і "Give It To Me", повідомила про завершення своєї музичної кар’єри. Про це артистка оголосила у своєму Instagram.

Неллі Фуртадо (фото з відкритих джерел)

Співачка згадала початок свого творчого шляху й поділилася архівною світлиною.

"25 років тому вийшов мій перший альбом. На першому слайді мені 20 років, я збираюся виступити вперше як професійна артистка на Lilith Fair. Тоді я пішла в магазин і купила цю рожеву сукню та блискучі туфлі на платформі, щоб виступити", — написала Неллі.

Зараз Фуртадо вирішила поставити крапку у своїй творчій діяльності та зосередитися на цілях, які відповідають її нинішньому етапу життя. Вона звернулася до шанувальників із подякою:

"Я вдячна за всі роки радості й справжнього дива. Безмежна вдячність усім, хто слухав мою музику та відвідував мої концерти. Я люблю вас і ваші відкриті серця! Дякую також усім, хто наполегливо працював, щоб допомогти мені здійснити мої творчі мрії".

За інформацією ЗМІ, однією з причин такого рішення став постійний хейт щодо зовнішності артистки — останніми роками Неллі набрала вагу.

Нагадаємо, у 2000 році співачка випустила дебютний альбом "Whoa Nelly!", а її пісня "Like a Bird" принесла їй світову славу. Її композиції регулярно потрапляли до хіт-парадів і отримували численні нагороди. Багато треків Фуртадо входили до Топ-30 американських чартів і до десятки Billboard Hot 100.

У 2006 році Неллі презентувала альбом "Loose", до якого увійшов танцювальний хіт "Give It to Me", записаний разом із Джастіном Тімберлейком.

Фуртадо є володаркою престижних музичних нагород — "Grammy Awards" (2002), "BRIT Awards" і "MTV Europe Music Awards" (2007).

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома співачка кожне Різдво отримує близько $3 млн за свій хіт 90-х. Мерайя Кері кожне Різдво заробляє близько $3 млн на роялті свого хіта All I Want For Christmas Is You. Як повідомляє сайт британської радіостанції Capital FM, пісня, випущена в 1994 році, кожен грудень, рік у рік, піднімається в чартах.

За даними The Economist, пісня принесла Кері $60 млн у період з 1994-го по 2016 рік, що в середньому становить $2,6 млн. на рік. Підрахунки не включають різдвяні виступи співачки.