commentss НОВОСТИ Все новости

Екатерина Усик будет получать степень PhD – защиту в том же университете, где критиковали диссертацию ее мужа

Екатерина Усик готовится к защите научной работы по юридической психологии – на фоне громких обвинений в сторону ее мужа по поводу академической добродетельности.

14 ноября 2025, 17:30
Дружина абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, Катерина Усик, готується захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на портал NAQA.Svr. Захист відбудеться у Харківському університеті внутрішніх справ – тому самому закладі, де науковий ступінь минулого року отримав і сам боксер.

Її робота виконана за спеціальністю "юридична психологія". Тема дослідження звучить так: "Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни". Катерина планує проаналізувати, як нестандартні когнітивні здібності допомагають правоохоронцям сохраняти психічну стійкість у воєнний час.

Олександр Усик захистив свою дисертацію у березні 2025 року, однак після цього зіткнувся з хвилею критики. Науковці звинуватили спортсмена у недотриманні академічної доброчесності та фальсифікації джерел. Координаторка ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк назвала його ступінь "фейковим" та заявила, що він "знецінює українську науку".

Попри це, Катерина вирішила йти власним шляхом у науковому середовищі. Її захист стане черговою знаковою подією для родини Усиків, яку нині активно обговорюють не лише у спортивних, а й в академічних колах.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів в історії, його заробіток становить близько 214 мільйонів доларів. Основну частину цієї суми він заробив у поєдинках із британськими суперзірками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.



