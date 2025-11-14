Екатерина Усик будет получать степень PhD – защиту в том же университете, где критиковали диссертацию ее мужа

Дружина абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, Катерина Усик, готується захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на портал NAQA.Svr. Захист відбудеться у Харківському університеті внутрішніх справ – тому самому закладі, де науковий ступінь минулого року отримав і сам боксер.

Її робота виконана за спеціальністю "юридична психологія". Тема дослідження звучить так: "Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни". Катерина планує проаналізувати, як нестандартні когнітивні здібності допомагають правоохоронцям сохраняти психічну стійкість у воєнний час.

Олександр Усик захистив свою дисертацію у березні 2025 року, однак після цього зіткнувся з хвилею критики. Науковці звинуватили спортсмена у недотриманні академічної доброчесності та фальсифікації джерел. Координаторка ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк назвала його ступінь "фейковим" та заявила, що він "знецінює українську науку".

Попри це, Катерина вирішила йти власним шляхом у науковому середовищі. Її захист стане черговою знаковою подією для родини Усиків, яку нині активно обговорюють не лише у спортивних, а й в академічних колах.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів в історії, його заробіток становить близько 214 мільйонів доларів. Основну частину цієї суми він заробив у поєдинках із британськими суперзірками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.