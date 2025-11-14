Катерина Усик здобуватиме ступінь PhD – захист у тому ж університеті, де критикували дисертацію її чоловіка

Дружина абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, Катерина Усик, готується захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на портал NAQA.Svr . Захист відбудеться у Харківському університеті внутрішніх справ – тому самому закладі, де науковий рівень минулого року отримав і сам боксер.

Дружина Усика захищатиме дисертацію після скандалу з науковим ступенем боксера

Її робота виконана за спеціальністю "юридична психологія". Тема дослідження звучить так: "Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни". Катерина планує проаналізувати, як нестандартні когнітивні здібності допомагають правоохоронцям зберігати психічну стійкість у воєнну годину.

Олександр Усик захистив свою дисертацію біля березня 2025 року, проте після цього зіштовхнувся з хвилею критики. Науковці звинуватили спортсмена у недотриманні академічної доброчесності та фальсифікації джерел. Координаторка ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк назвала його ступінь "фейковою" та заявила, що він "знецінює українську науку".

Попри це, Катерина вирішила йти власним шляхом у науковому середовищі. Її захист стане черговою знаковою подією для батьківщини Усиків, яку нині активно обговорюють не лише у спортивних, а й у академічних колах.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв , що абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів в історії, його заробіток становить близько 214 мільйонів доларів. Основну частину цієї суми він заробив у поєдинках із британськими суперзірками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.