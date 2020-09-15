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Екатерина Варнава показала своего нового возлюбленного

Слухи о романе Екатерины и Александра ходили еще летом

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Звезда юмористического шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава, которая была несколько лет помолвлена с Константином Мякиньковым, подтвердила слухи о романе с 28-летним актером и режиссером Александром Молочниковым. Пара вместе появилась на "Кинотавре-2020", который проходит в городе Сочи. Об этом сообщает издание Сплетник.

Екатерина Варнава показала своего нового возлюбленного

Екатерина Варнава

Екатерина и Александр вместе появились на красной дорожке рука об руку и выглядели счастливыми. Звезда "Comedy Woman" приехала на мероприятие, чтобы поддержать нового избранника, ведь в рамках фестиваля состоялась премьера его киноленты "Скажи ей".


Слухи о том, что Варнава встречается с российским режиссером, появились в начале этого лета. Пару неоднократно видели вместе в Москве, а еще Екатерина в одном из интервью намекнула на то, что ее сердце уже не свободно.

Напомним, что звезда "Comedy Woman" шесть лет встречалась и жила вместе с хореографом Константином Мякиньковым. Молодой человек сделал предложение Катерине, но до свадьбы дело так и не дошло. В какой-то момент они приняли решение расстаться, оставшись друзьями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудского актера Джонни Деппа подозревают в романе с молодой моделью.


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