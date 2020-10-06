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Главная Новости Звезды персона Экс-«ВИА Гра» рассказала о домогательствах своего отчима
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Экс-«ВИА Гра» рассказала о домогательствах своего отчима

Из-за этого у певицы с матерью натянутые отношения

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Анна Седокова, которая в сентябре 2020 года вышла в третий раз замуж, представила свою автобиографическую книгу под названием "Я сильная. Я справлюсь". В ней знаменитость откровенно поведала о приставаниях со стороны своего отчима, издание Starhit.

Экс-«ВИА Гра» рассказала о домогательствах своего отчима

Анна Седокова

Певица во время презентации своей книги, прочитала гостям отрывок, где рассказывает о своем отчиме, которого зовут Сергей.  Выяснилось, когда Анна была подростком, он часто приходил к ней в комнату и стоял над ее кроватью, потом просовывал руку под одеяло и гладил ее по ноге, поднимаясь все выше. Звезда признается, что из-за такого поведения отчима перестала спать по ночам и начала его бояться.

Артистка также написала в книге, как отреагировала ее мама, узнав, что ее дочь домогаются. Седокова лишь сказала, что у них до сих пор натянутые отношения и она не может простить ее за то, что та вовремя не вмешалась. 

Еще Анна вспоминает, что, когда отмечала свое 20-летие, ее мама зачем-то пригласила на праздник того самого дядю Сережу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Анну Седокова подставила и "кинула" на деньги ее личная помощница.


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